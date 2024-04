Institutul Cultural Român de la Londra prezintă, ȋn cadrul Seriei Concertelor Enescu, joi, 4 aprilie, de la ora 19:00, un concert susținut de soliștii Operei Naționale București, Marta Sandu – soprană și Daniel Magdal – tenor, acompaniați la pian de Alexandru Burcă.

Programul evenimentului va cuprinde arii celebre din creația compozitorului Giacomo Puccini – în celebrarea a 100 de ani de la trecerea sa în neființă, precum și lieduri de George Enescu, Nicolae Bretan și Dan Dediu. Seara va debuta cu o introducere susținută de muzicologul Oltea Șerban Pârâu, care va prezenta ediția din 2023 a Bucharest Opera Festival, precum și ediția de anul acesta care va avea loc ȋn perioada 7-16 iunie. De asemenea, ȋn cadrul evenimentului, va fi proiectat un scurt documentar despre Bucharest Opera Festival, ediția 2023.

Aflat la cea de-a treia ediție, Bucharest Opera Festival contribuie în mod decisiv la includerea Bucureştiului în circuitul marilor oraşe organizatoare de festivaluri internaţionale, urmărind consolidarea unei platforme de prezentare a celor mai valoroase companii de opera și balet din țară și străinatate. Ȋn acest sens, evenimentul organizat la ICR Londra constituie o oportunitate de a crea noi punți de legătura cu mediul muzical britanic, oferind un important prilej de ȋntâlniri ai reprezentanților Operei Naționale București cu directorul artistic a English National Opera – Bob Holland, precum și cu Oliver Mears, director artistic al Royal Opera House Covent Garden.

Soprana Marta Sandu a studiat la Universitatea Națională de Muzică București. Și-a continuat studiile în Londra la Guildhall School of Music and Drama, sub îndrumarea sopranei Nelly Miricioiu, care rămâne mentorul ei. De asemenea, a participat la cursuri de măiestrie cu soprana Luciana Serra, profesor de tehnică vocală la Accademia Teatro alla Scala din Milano, și a fost invitată să susțină o serie de concerte în Italia. În plus, a fost invitată de soprana Marina Krilovici la Festivalul de Muzică Kefalonia din Grecia, unde a participat la un curs de măiestrie și a susținut un concert în cadrul festivalului. Fiind finalistă și laureată a competițiilor „Marcello Giordani” (Taormina) și „Hariclea Darclée„ (Brăila), Marta Sandu susține frecvent concerte atât în România, cât și în străinătate. Pe scena Operei Naționale București, a interpretat rolurile Elsa în „Lohengrin”, Violetta Valéry în „La Traviata”, Nedda în „I Pagliacci”, Marguerite în „Faust”, Zoe în „O scrisoare pierdută”, Susanna în „Nunta lui Figaro”, Musetta în „La Bohème” și altele. Pentru rolul Pamina din ”Flautul fermecat” de W.A. Mozart, Marta Sandu a fost premiată cu Premiul Sopranei Anului la Gala Premiilor VIP. A participat la înregistrarea premierei mondiale a întregii colecții de lieduri a lui George Enescu, coordonată de soprana Mariana Nicolescu, și a efectuat un turneu pentru promovarea acestui proiect în Praga, Roma, Paris, Japonia și Statele Unite.

Tenorul Daniel Magdal este Directorul Artistic al Operei Naționale din București. A absolvit Academia de Arte „George Enescu” din Iași, studiind sub îndrumarea Maestrului Octavian Naghiu-Alba. După absolvire, a devenit solist al Operei Naționale din Iași, debutând în roluri precum Almaviva în „Il Barbiere di Siviglia”, Ernesto în „Don Pasquale”, Nemorino în „L’Elisir d’Amore” și altele. În anii '90, s-a mutat în Germania și a interpretat la Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Staatsoper Saarbrücken, Staatsoper Hannover, Theater Klagenfurt, Theater Innsbruck, Oper Essen, Staatsoper Prague, Oper Maribor, Opera Națională din Sofia și multe altele. În 2004, a debutat la Opera Națională București în rolul lui Radames în opera „Aida”. Acest lucru a marcat începutul unei colaborări fructuoase, culminând cu numirea sa ca solist la Opera din București și ca Director Artistic. De-a lungul carierei sale, a interpretat roluri principale în opere precum „Aida”, „La Traviata”, „Il Trovatore”, „Don Carlo”, „Otello”, „La Boheme”, „Tosca”, „Madama Butterfly”, „Turandot”, „Lohengrin”, „Carmen”, „Mefistofele”. De asemenea, a susținut concerte vocal-simfonice și recitaluri la New York, Berlin și București.

Alexandru Burcă este pianist la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (TNO) și profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică București. Laureat al numeroaselor competiții internaționale, a susținut concerte în Maroc, Franța, Spania, Germania, Moldova, Portugalia, Norvegia, Suedia, Regatul Unit, Italia, Canada, Irlanda și Grecia, reprezentând România în proiecte de succes care promovează valorile și cultura românească. În România, a interpretat ca solist sau alături de muzicieni și artiști renumiți la Ateneul Român, în cadrul Festivalului George Enescu, la Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune, Orchestrele Filarmonicii din Bacău și Brăila - orașul său natal. În calitate de pianist, compozitor și director muzical, a colaborat cu Teatrul Național din București în spectacolul „Mecanica”, regizat de Alexander Hausvater, și cu Teatrul Metropolis în producția „Secretul doctorului Honigberger”. Este directorul muzical al spectacolului „Normalitatea alături” la TNO și „The Full Monty” la Teatrul Wonder București. Recent a încheiat compunerea coloanei sonore pentru baletul „Ileana Căpitanul”, o producție montată la TNO sub îndrumarea Corinei Dumitrescu.

Vizionare placuta