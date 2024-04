EMAA cântă î n n u m e l e b i n e l u i

"î n n u m e l e b i n e l u i", cea mai nouă piesă semnată EMAA explorează subtilitățile și complexitățile ideii de bine și cum aceasta poate fi percepută diferit de către indivizi.

Versurile reflectă această ambiguitate, evidențiind că binele nostru personal nu coincide întotdeauna cu binele general sau cu percepția celorlalți despre bine. Sound-ul piesei plutește într-o atmosferă feerică și captivantă, ca o călătorie prin peisajele unei lumi de basm. Melodia își croiește drumul cu grație prin acorduri delicate și armonii pline de culoare, invitând ascultătorul să se pierdă într-un univers al viselor și al introspecției. Enjoy!

Creditele pentru "î n n u m e l e b i n e l u i" merg către EMAA - versuri, EMAA, C.S.T., Armand Popa, Iustin Radu - muzică și C.S.T. - producție.

,,Binele nostru, nu e binele tuturor. Uneori facem lucruri ciudate, sub pretextul binelui. Poți convinge un om că e vital să stea la soare și să realizezi că pe el soarele îl arde în câteva minute extrem de tare. Poți certa un copil că mănâncă prea multă ciocolată, dar cearta în sine, să îi facă mai mult rău decât zahărul din ciocolată. Eu am făcut de multe ori asemenea greșeli, sub pretextul că știu sigur ce e potrivit pentru alții. Real, tot ce puteam face, era să îi iubesc din toata inima și să mă asigur că ei știu asta. Uneori trebuie doar să fim alături, fără nimic altceva în plus." ne spune EMAA.

EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. În 2023, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", cu Macanache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care a stat 11 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1, și cu The Motans pentru piesa ,,La ce te gândești", foarte bine primită de fanii artiștilor. Ultima sa colaborare alături de Mario Fresh pentru piesa ,,În alte vieți" este deja în Top 10 Media Forest.