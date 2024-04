SICKOTOY x Misha Miller intră în ritm cu Rakata

Pregătește-te să te miști pe ritmurile molipsitoare ale piesei "Rakata", aduse de colaborarea dinamică dintre SICKOTOY și Misha Miller

Scrisă și produsă de puternicul duo Minelli și SICKOTOY, această piesă plină de energie este destinată să aprindă ringurile de dans din întreaga lume. Cu vocea electrizantă a Mishei Miller, "Rakata" promite să fie următoarea senzație ce va domina topurile muzicale. Pregătește-te să te lași purtat de ritmul palpitant și dinamic și de impulsul irezistibil al acestui posibil nou hit!

,,<<Rakata>> este pur și simplu explozivă! Cu ritmurile molipsitoare și vocea electrizantă a Mishei, această colaborare este de neoprit. Pregătește-te să te miști pe ritmurile <<Rakata>>!" ne spune SICKOTOY.

,,Piesa s-a tras cu vocea mea acum un an, când am mers la o sesiune împreună cu Alex (SICKOTOY), însă abia acum ne-am decis să o lansăm. Este o onoare pentru mine să colaborez cu unul dintre cei mai buni producători de la noi, îi apreciez producțiile și îl respect. Noi doi am legat o prietenie frumoasă încă de când am făcut piesa <<Touche>>, prima noastră colaborare, care se pare că a fost un real succes și sperăm ca și <<Rakata>> să meargă la fel de bine. Legat de videoclip, sunt extrem de recunoscătoare pentru că o armată de oameni a muncit la realizarea ideilor mele și a ieșit exact așa cum îmi imaginam. Chiar sunt recunoscatoare pentru tot ce mi se întâmplă." ne spune Misha Miller.

SICKOTOY este unul dintre cei mai de succes DJ și producători din Europa Centrală și de Est din ultimii ani și deținătorul unui Premiu Grammy Latin pentru Best Latin, Rock and Urban Alternative Album, pe care l-a obținut prin colaborarea sa cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru "Baddest Girl in Town". SICKOTOY a avut de asemenea colaborări de succes, cu milioane de stream-uri, cu nume precum INNA, Ilkay Sencan, Minelli, Antonia și Elvana Gjata și piesele sale au cucerit topurile radio din Europa Centrală și de Est. Conceptul creativ al lui SICKOTOY include producții cu artiști precum INNA, Alok, Tove Lo, Ilkay Sencan, Arash și alții. În plus, el a experimentat poziția de membru al juriului în competiția "One True Singer" produsă de Global Records și HBO MAX.

Cu o prezență fresh și carismatică, Misha Miller s-a impus rapid în topurile muzicale europene de la debutul său. Vocea sa puternică și atributele fascinante sunt transpuse în povești emoționante prin arta sa. A semnat colaborări remarcabile la piese de succes precum "Scared Touch" feat. Manuel Riva, "Touche" feat. Sickcotoy și "Mahala" feat. Sasha Lopez. Performanța piesei "Mahala" în Top 10 Media Forest și pe listele de redare ale mai multor radiouri naționale demonstrează impactul său. Anul 2023 a fost definitoriu pentru Misha, odată cu debutul său În limba română cu piesa "Un Minut", care a dominat Shazam România și a captivat audiențele. Colaborarea cu Jean Gavril la cover-ul piesei "Cerul" a deschis drumul unui an 2024 plin de promisiuni pentru Misha Miller.