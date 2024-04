Feli Donose are un nou iubit, după despărțirea de tatăl fiicei sale: Asta e o relație normală...

Feli Donose, cunoscuta cântăreață și compozitoare, a făcut o declarație surprinzătoare care a captat atenția fanilor săi: artista are un nou iubit și se declară extrem de fericită alături de el. Această veste vine la doi ani după despărțirea de tatăl fiicei sale, o poveste de dragoste ce a durat cinci ani.

Într-o apariție recentă la radio, Feli a mărturisit că a întâlnit pe cineva care o face să se simtă protejată și înțeleasă. Cu toate că este discretă cu viața sa personală, artista a vorbit deschis despre noua sa relație, subliniind că iubirea este o experiență profundă și stabilă, care aduce îi aduce echilibru în viață.

Despărțirea de tatăl fiicei sale, anunțată în decembrie 2022, a fost o decizie grea pentru Feli, însă artista consideră că a făcut ce era mai bine pentru toți cei implicați, în special pentru micuța lor, Nora Luna. Ea a mărturisit că momentul anunțării divorțului a fost extrem de emoționant și dificil, mai ales din cauza temerilor legate de reacția părinților lor.

„Ziua în care am anunțat divorțul de tatăl fetiței a fost cea mai grea pentru mine. Îmi era frică de părinții noștri, mă gândeam să nu îi rănim, ei nu înțeleg că s-au schimbat vremurile și la un moment dat trebuie să te rupi. Mama spera să ne împăcăm, că e copilul la mijloc. Am început să mă gândesc la mine și am zis că dacă am făcut acest pas a fost să fie Nora Luna bine. În momentul în care am postat mesajul cu despărțirea am bufnit în plâns”, a declarat Feli Donose pe Instagram.