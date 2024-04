Regula pe care Anca Serea a impus-o în familia sa: Fără excepție...

Anca Serea și Adi Sînă sunt unul dintre acele cupluri care reușesc să demonstreze că dragostea și respectul pot înfrunta orice obstacol. Deși au trecut prin momente complicate în trecut, cei doi au reușit să își întărească legătura și să construiască o familie frumoasă, cu șase copii.

Recent, artistul a sărbătorit împlinirea vârstei de 47 de ani, iar soția sa, Anca Serea, i-a pregătit o surpriză cu adevărat specială.

"Îl surprind în fiecare zi cu iubirea mea! Am amenajat un colț al casei. Ne doream să îl amenajăm amândoi! În timp ce el era plecat de acasă am chemat echipa și în aproape două ore am ales mobila, accesoriile, covorul și așa mai departe! I-am pus un bilețel...", a dezvăluit Anca pentru Ego.