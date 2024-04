Bianca Dragomir are doar 23 de ani, iar legătura ei cu muzica și arta s-a solidificat încă din copilărie, influențată de membrii familiei care aveau deja legături artistice, iar unul dintre momentele definitorii ale primilor săi ani fiind cel în care mătușa sa i-a cântat piesa "My Heart Will Go On" la pian. Bianca Dragomir a evoluat pe parcursul anilor în lumea muzicii, devenind nu doar o artistă, ci și o compozitoare talentată. Legată de faptul că unele piese pe care le compune pot fi simțite mult mai adânc de alte persoane, în 2020 Bianca a început să scrie muzică pentru alți artiști, considerând că fiecare piesă are nevoie să-și găsească propria ,,casă". Unele dintre piesele la care a lucrat sunt: "Nu mai consum" (Nicole Cherry & Tata Vlad), "16 Ani" (Mira & Uzzi), "Alo, Alo" (Mira & Vescan), "La tine mă întorc" (Jo), "Inima Naivă" (Ioana Ignat & Sebastian Dobrincu). Bianca a fost puternic influențată de stilul muzical al lui Miley Cyrus, iar acesta a devenit o sursă de inspirație pentru creațiile sale. Ea caută să îmbine elemente de pop cu influențe country și pop-rock în creațiile sale, un stil muzical pe care-l stăpânește cu măiestrie. În 2023, artista a lansat piesa ,,Strânge-mă în brațe, mamă", piesă pe care a interpretat-o inițial alături de Alina Eremia, dar și piesa ,,Străin", alături de rareș. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

Chiron Cazimi în Eclipsă Solară. Energiile înflăcărate ale Berbecului ancestral ne provoacă în cel mai dificil tablou astral

Cum (și mai ales de ce) să îți deschizi inima în fața iubirii din nou după ce ai suferit

De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 8-14 aprilie