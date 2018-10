Am stat vorbă cu Bobiță Cătușanu, liderul trupei, despre noul album, ”Lasă-te Dus”, dar și despre iubire și longevitate în cuplu.

Bobiță, lansați cel de-al nouălea album Antract în Bucureși, pe 30 octombrie, la 3 ani de la Colectiv. Există vreo legătură?

Nu există o legătură cu tragedia din Colectiv. Am ales dată de 30 octombrie pentru lansarea albumului “Lasă-te dus” din rațiuni de expunere a evenimentului în sine. Bucureștiul oferă în weekend-uri foarte multe opțiuni pentru consumatorii de muzică și nu am vrut că evenimentul nostru de lansare a albumului “Lasă-te dus” să fie în concurență cu alte evenimente organizate în weekend în Bucureșți. Concertul va avea însă un moment special în care vom încerca să aducem un pios omagiu celor care și-au pierdut viață în Colectiv.

Cum se vede Colectiv după trei ani?

Personal sunt dezamăgit de faptul că până în acest moment nu avem făcut public un raport care să ne lămurească asupra persoanelor care se fac vinovate de viețile pierdute și de destinele schimbate a celor care au supraviețuit. Am avut prieteni pe care i-am pierdut în seara de 30 octombrie 2015 și regret că acest subiect tinde să rămână o știre de televiziune dată o dată pe an în ziua de 30 octombrie, când ne vom aminti cu toțîi că a mai trecut un an de la teribilul eveniment în care zeci de tineri și-au pierdut viață și alte zeci de tineri au rămas mutilați pe viață...

Împreună cu alți buni prieteni din Râmnicu Vâlcea pe 30 noiembrie 2015 am organizat în Sala Polivalentă din Râmnicu Vâlcea un concert caritabil cu scopul de a strage bani pentru a putea oferi familiei Andreei Ștefan sprijin financiar de urgență. Din păcate, vâlceancă noastră nu a rezistat arsurilor suferite iar împreună cu prietenii mei am hotărât să ajutăm și alte victime ale incendiului din Colectiv, victime ce au supraviețuit și au avut nevoie de sprijin fianciar pentru tratamentele costisitoare de reconstrucție a zonelor afectate de arsuri.

Câte s-au schimbat în privința cluburilor din România de atunci? În 2015, pronosticai că peste 70% dintre cluburile underground se vor închide...

Nu știu dacă procentul dat de mine în 2015 s-a confirmat, însă în acest moment, sigur avem mult mai puține cluburi care organizează concerte live decât în 2015 și cu siguranță cele care mai sunt deschise oferă un grad mai mare de siguranță pentru clienții lor. Toate condițiile impuse de ISU pentru obținerea avizului de funcționare a cluburilor au părut la un moment dat absurde, dar în timp s-au demonstrat a fi niște condițîi minime obligatorii pentru confortul și siguranță clienților care frecventează aceste cluburi și nu în ultimul rând a artiștilor care se produc în aceste locați.

Să revenim la noul material, ”Lasă-te dus!”. Publicul vostru este eterogen. Am observat că la concerte vin și bărbați și femei. Care crezi că vor fi piesele preferate ale doamnelor de pe acest album?

Albumul “Lasă-te dus” este un album foarte special și este apreciat în aceeași măsură și de femei și de bărbați. Probabil pentru că foarte mulți se regăsesc în versurile și muzica noastră și încercăm să le sugerăm oamenilor să ia o pauză de la treburile cotidiene și să își facă timp și pentru lucrurile cu adevărat importante care îi fac fericiți.

În campania de promovare a albumului avem câteva direcții pe care dorim să le promovăm: #iaopauzaCANTA, #iaopauzaZAMBESTE, #iaopauzaDANSEAZA și #iaopauzaIUBESTE, cu care încercăm să îi conectăm pe oameni la lucrurile care în opinia noastră sunt cu adevărat importante. Sperăm că cei care ne ascultă muzica să se lase duși în universul propus de noi și să regăsească în muzica noastră acel “ceva” care îi face fericiți. Până în acest moment avem reacți extrem de frumoase de la cei care au cumpărat albumul “Lasă-te dus” și ne bucurăm să vedem pe rețelele de socializare fotografii cu oameni care țin albumul nostru în mâna și scriu că sunt foarte fericiți că au intrat în posesia lui. Pentru noi aceste gesturi înseamnă mult și mulțumim tuturor pentru generozitatea de a cumpără acest album.

Despre aceste valori cântăm din totdeauna. Am ales să cântăm despre lucrurile care unesc oamenii, nu despre lucrurile care îi dezbină, pentru că sunt destule alte lucruri care ne despart și am convingerea că muzica poate fi un liant care să unească oamenii.

Ce înseamnă pentru tine iubirea?

Iubirea este un sentiment foarte puternic de afecțiune față de o persoană și se poate manifesta sub diverse forme. Într-un fel îmi iubesc părinții, într-un fel copiii, într-un fel prietenii și într-un alt fel îmi iubesc soția. Pentru mine iubirea înseamnă respect, toleranță, dragoste și afecțiune.

Ai o soție superbă și doi copii minunați. Sunteți una dintre cele mai frumoase familii din muzică rock românească. Care este secretul fericirii în cuplu din perspectiva ta de bărbat?

Într-adevăr sunt norocos să am o soție foarte specială și doi copii de care suntem foarte mândri. Fericirea și longevitatea relației noastre (22 de ani de când o cunosc pe Anca și 17 ani de căsătorie) se datorează probabil în primul rând faptului că știm să ne cerem scuze unul altuia atunci când greșim. În orice relație există și tensiuni ce apar pe fondul stresului, a oboselii sau a discuțiilor purtate în contradictoriu. Nu sunt un bărbat orgolios și știu să îmi cer scuze atunci când îmi dau seama că am greșit sau că i-am provocat soției mele o supărare. Din punctul meu de vedere orgoliul nu face casă bună cu viață de cuplu. Așa cum bine spui, viața este o piesă de teatru.

Cum putem să facem să fie una bună și amuzantă și nu o tragedie?

Este o vorbă care spune “Cum îți așterni, așa dormi”, așa este și în viață. Poți alege să trăiești frumos, în armonie cu cei din jurul tău și la fel de bine poți să alegi să trăiești în ură și în permanentă stare conflictuală cu cei din jurul tău. Eu am ales să trăiesc frumos, să fiu tolerant și înțelegător cu cei din jurul meu înțelegând că nu suntem toți făcuți din același aluat. Oamenii sunt diferiți, au personalități diferite, culturi diferite, capacități diferite de înțelegere în funcție de educația primită și cred că este absolut normal să arătăm înțelegere unii față de alții pentru a putea conviețui.

În afară de concertul de la HRC din 30 octombrie, unde și când vă mai putem vedea în concert?

După lansarea albumului în Bucureșți din 30 octombrie vom pleca într-un turneu prin toate orașele importante din țară iar cele confirmate până în acest moment sunt: 8 noiembrie Cult Music Club - Craiova, 9 noiembrie Music Pub – Sibiu și 23 noiembrie Rombo Pub – Băicoi iar turneul va continuă până în luna februarie a anului viitor când vom ajunge și în Pitești, Suceava, Iași, Brașov, Târgoviște, Constanța...etc.

Unde putem găsim albumul “Lasă-te dus”?

În cazul în care doriți să aveți acest album în forma lui fizică, îl puteți comandă online pe site-ul nostru oficial www.antract.ro, secțiunea “PRODUSE”, sau îl puteți descarcă gratuit accesând www.antract.ro/albume. Foarte curând îl veți putea descarcă de pe platformele iTunes, Deezer sau Spotify.