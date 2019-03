Studiu: 9 din 10 români din mediul urban cred că școala nu e adaptată meseriilor din viitor

Potrivit unui studiu realizat în luna martie, 9 din 10 părinți din mediul urban din România sunt de părere că școala nu îi pregătește suficient de bine pe elevi pentru construirea unei viitoare cariere.

Întrebați care sunt materiile pe care le-ar scoate din programa școlară, 63% dintre părinți au ales limba latină, în timp ce 45% au ales religia.

De asemenea, ei consideră că în orarul copiilor ar trebui să se regăsească materii precum dezvoltare personală, gândire creativă, bune maniere, public speaking sau leadership.

Conform unui raport întocmit de World Economic Forum, peste 1 milion de meserii vor dispărea în următorii ani, însă vor fi înlocuite de alte 1,7 milioane de job-uri noi. În acest context, școala privată Avenor College și platforma online iVox au realizat un studiu prin care și-au propus să afle ce cred părinții din România despre meseriile viitorului, respectiv despre pregătirea de care copiii lor beneficiază în cadrul școlii. Astfel au aflat că 5 din 10 români sunt de părere că roboții și tehnica vor înlocui forța de muncă umană.

Privind înspre viitor, 49,6% dintre români cred că fiul sau fiica lor va alege să lucreze în IT, în timp ce 25,6% sunt de părere că viitorii adulți vor alege industria jocurilor pe calculator și a inteligenței artificiale. Mai puțin de 25% dintre respondenți consideră că medicina, construcțiile sau divertismentul ar putea reprezenta un interes pentru copiii lor. Pe de altă parte, în opiniile românilor, printre cele mai populare meserii ale viitorului se numără cea de UX Designer, Specialist E-Commerce, Data Architect, sau Psiholog.

“Pe liceenii noștri îi ghidăm, pe parcursul celor patru ani, în căutarea carierelor potrivite pentru fiecare dintre ei. Știm, însă, că cele mai multe dintre meseriile viitorului nu s-au inventat încă. Deviza școlii nostre este Creatori de Viitor tocmai pentru că noi formăm liderii de maine, cei a căror voce va fi auzită și care vor participa la construirea noii lumi. Îi încurajăm pe elevii noștri să își descopere pasiunile și talentele, să le pună în aplicare atât la școală, dar și în viața reală, prin programe aplicate și de practică (internship). Știm că vor conta și abilitățile lor de a relaționa, de a analiza situații complexe, de a gestiona noutatea și ambiguitatea, de a inova. Pe acestea le vor folosi indiferent de profesia aleasă”, a declarat Diana Segărceanu, Partener fondator și Director Executiv al Avenor College.

Pornind de la aceste date, echipa Avenor College, singura școală românească din București care a obținut acreditarea BSO (British Schools Overseas) pentru toate ciclurile de învățare, a făcut un experiment care vine în completarea datelor studiului. Ei au invitat părinții câtorva elevi ai Avenor College să discute despre job-urile viitorului.

Întrebați ce abilități ar trebui să dezvolte copiii în cadrul școlii, astfel încât să se bucure de o carieră de succes, 8 din 10 respondenți ai studiului au menționat comunicarea, iar 7 din 10 au ales și competențele de gândire logică. Pe locul trei în topul importanței se află abilitatea de analiză, urmate de managementul unei echipe. Cele mai puțin importante, din punctul de vedere al părinților din mediul urban din România, sunt competențele artistice, alese de doar 2 din 10 dintre părinți.

Cât despre materiile care ar trebui incluse în programa școlară, cei mai mulți dintre părinți (7 din 10) consideră că ar fi benefice pentru elevi cursurile de dezvoltare personală și orele de gândire creativă.

„Prin acest studiu și prin cercetarea noastră am vrut să aflăm care este percepția asupra realității, dar și care sunt așteptările în ceea ce privește sistemul de învățământ. Ne-am asumat cu mare responsabilitate, alături de părinți, ghidarea copiilor către viața adultă și adaptăm periodic programele pe care le oferim, cerințelor reale din economie și de pe piața muncii. Elevii noștri fac internship-uri tocmai pentru a înțelege cum este, în realitate, domeniul de activitate sau meseria pe care vor să și-o alegă. Programul nostru Learning Outside of the Classroom (LOTC) îi ajută pe copii să înțeleagă cum pot folosi practic, în viața de zi cu zi, lucrurile învățate la școală. În cadrul acestor ore, ei creează afaceri de la zero, deprind abilități de leadership, învață cât de importantă e fiecare componentă a unui plan de bussines. În plus, punem foarte mult accent pe dezvoltarea inteligenței emoționale. Noi am fost prima școală care a renunțat la orele de religie, încă de acum 10 ani, iar în schimb avem ore săptămânale de PSHE (Social Physical Health Education) pentru toți elevii, de la gradiniță până la liceu. Avem un curriculum propriu de PSHE pentru că gestionarea emoțiilor, ingrijirea corpului și a sănătăți precum și abilitățile sociale vor fi de folos pe tot parcursul vieții”, a completat Diana Segărceanu

Despre studiu

Eșantionul studiului este compus din ​1002 respondenți​ și reproduce din punct de vedere al principalelor caracteristici structura socio-demografică a populaţiei utilizatorilor de Internet din România, aşa cum decurge din cercetarea Gallup „Piaţa serviciilor de acces la Internet”, realizată la cererea ANCOM (Autoritatea pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii). Prin urmare, rezultatele acestui sondaj pot fi extrapolate, cu o minimă marjă de eroare, populaţiei utilizatorilor de Internet din România, cu vârsta peste 25 de ani, din mediul urban, părinți.

Despre Avenor

Avenor College este o școală internațională bilingvă cu dublă acreditare, atât în sistemul românesc, cât și în sistemul britanic. Acreditarea Ministerului Educației din România, prin ARACIP, a fst obținută în urmă cu 12 ani, iar din anul școlar 2018-2019, există confirmarea că școala îndeplinește și standardele British School Overseas (BSO), reprezentând Department for Education (DfE) din Marea Britanie.

La Avenor învață copii cu vârste între 2 și 18 ani urmărind curriculum britanic la gradiniță și liceu. Pe parcursul școlii primare și a gimnaziului sunt urmărite cerințele din Curriculumul Național Românesc - standardele, obiectivele de referinţă și competenţele, precum și conținuturile învățării și formele de evaluare. În egală măsură, profesorii sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului internațional, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare/evaluare la nevoile individuale de învățare ale elevilor în conformitate cu programul de studiu și resursele educaționale Cambridge. Mai multe detalii despre Avenor College puteți găsi pe www.avenor.ro.

