Întrebată dacă parentingul i se pare mai ușor, având în vedere profesia sa de psihiatru, Vanita Braver răspunde simplu: „Am fost părintele perfect până să am copii”. Vanita Braver este psihiatru, munca sa adresându-se copiilor, adolescenților, dar și părinților, fiid totodată și autoarea seriei de cărți Teach Your Children Well. Vă propunem să descoperiți în acest articol câteva sfaturi prețioase pe care aceasta ni le oferă.

În zilele noastre, parentingul se orientează mai ales către copil, către modalitățile pirn care putem crește copii fericiți. „Fericirea este trecătoare și unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face în calitate de părinți este să le permitem copiilor noștri să experimenteze și să facă față emoțiilor negative, cum ar fi tristețea, furia, dezamăgirea și frustrarea. Adevărata întrebare, cred eu, este cum să crești copii de succes, cu un bun simț al valorii de sine.", ne spune Vanita Braver. 5 Cele mai bune sfaturi pentru a crește, cu succes, un copil fericit Asigurați-va că copilul se SIMTE iubit și apreciat Părinții cu siguranță își iubesc și își apreciază copiii, dar oare și copiii au aceeași impresie? Astăzi suntem îndemnați să apreciem unicitatea și valorile copiilor noștri, chiar dacă uneori este greu și pentru noi să le înțelegem. Copiii sunt persoane diferite, cu viață diferită de a părinților, așadar cu un viitor propriu și cu talente proprii. Suntem încurajați să tratăm cu răbdare, cu calm și mai ales cu iubire toate reacțiile emoționale ale copiilor noștri, de la cele de fericire, la cele de furie de exeplu (tantrumurile micuților ne sunt, poate, cele mai cunoscute). Citeste si: Cărți de parenting pe care merită să le citești Un copil care se simte iubit și apreciat este un copil care se simte înțeles, recunoscut și respectat. Acest lucru creează un copil conectat, care va putea să dezvolte relații bune cu semenii și cu comunitatea. Aceste relații sunt legăturile sociale care oferă fundamentul pentru bunăstarea emoțională sănătoasă a copilului. Părinții sunt adevăratul exemplu, și nu povețele lor Studiile au arătat că părinții sunt influența cea mai semnificativă asupra dezvoltării emoționale și morale a copiilor lor, iar copiii noștri ascultă și observă tot ceea ce facem. Așadar, să fii părinte este, poate cea mai mare provocare, pentru că va trebui să înveți să devii cea mai bună varianta a ta. Micuțul devine oglinda ta, iar orice scăpare o va imita ca într-o oglindă sau îl va determina să își piardă încrederea în părinte. De exemplu când lui îi este ceva interzis, dar părintele o face, fără o explicație logică și mai ales adevărată (copilul ține minte, iar dacă la vârstă mică merge o poveste, când va mai crește tot își va aminti), ei bine un astfel de comportament poate ruina încrederea copilului în părinte. Este, desigur, firesc să mai greșim și noi, însă este bine să ne recunoaștem greșelile și să ni le asumăm. Dacă noi empatizam și ne comunicăm emoțiile față de cei mici (chiar și când suntem furioși, o putem spune și le putem cere ajutorul), atunci și copii vor reacționa astfel față de noi. Capacitatea copilului de empatie și de a comunica eficient sentimentele cu ceilalți reprezintă calități neprețuite pentru succesul viitor. Apreciați-i eșecul, așa cum îi apreciați succesul Sigur că ne dorim cu toții să avem succes în toate, însă acesta se clădește pe efort și pe numeroase eșecuri, mai mari sau mai mici. Așa cum un copil cade de zeci de ori până învață să meargă, la fel este posibil să experimenteze eșecul înaintea unei reușite. Dacă privim eșecul fără teamă și încurajăm încercarea, cu siguranță copilul va avea multe lecții bune de învățat și nu își va pierde încrederea în propriile forțe. Nu neglijați sănătatea fizică a copilului Permiterea greșelilor oferă copilului oportunitatea de a învăța soluții creative, de a avea curajul să se confrunte cu probleme și să aibă încrederea necesară pentru a-și asuma riscuri. În cele din urmă, experiența timpurie cu eșecul duce la abilități esențiale pentru succesul viitor. Părinții sunt încurajați să creeze obiceiuri sănătoase copiilor, începând de la alimentație, igienă și somn și culminând cu sportul. Fiecare cărămidă educativă în acest sens își va lăsa amprenta asupra sănătății viitorului adult și va avea ecou în dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase la care acesta va recurge pe tot parcursul vieții. Succesul viitor al copilului nu depinde doar de dezvoltarea social-emoțională, ci și de dezvoltarea fizică sănătoasă. Încurajați creativitatea – jocul creativ Copiii adoră să se joace la toate vârstele, iar jocul reprezintă una din temeliile dezvoltării și sănătății. Copiii mici învață cel mai bine prin experiențe de joacă semnificative. Aceste experiențe promovează creativitatea, rezolvarea problemelor și comunicarea. Jocul ajută, de asemenea, la întărirea relațiilor. Dezvoltarea motorie a unui copil poate fi îmbunătățită jucându-se, iar timpul de joacă ajută la dezvoltarea emoțională, deoarece oferă o posibilitate de exprimare și de a face față sentimentelor. Pentru copiii și adolescenții mai mari, joaca este importantă pentru promovarea independenței, dezvoltarea competenței și ameliorarea stresului. Jocul este, de asemenea, distractiv, iar distracția este esențială pentru succesul adevărat. Foto: By GUNDAM_Ai/shutterstock.com Citeste si: Cele mai practice haine pentru bebelusi in primele luni de viata