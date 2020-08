43 de experti fac o analiza la cald in volumul Lumea de maine

Curtea Veche Publishing si think tank-ul New Strategy Center au publicat un volum-cheie despre cele mai acute intrebari ale prezentului si cele mai mari probleme legate de viitorul post-COVID-19. „Lumea de maine. Ce urmeaza dupa pandemie?”, coordonata de Olivia Toderean, Sergiu Celac si George Scutaru, este o colectie de 37 de eseuri semnate de 43 de experti, romani si straini, din domenii esentiale precum geopolitica, economia, diplomatia, securitatea si apararea. Aparitia volumului va fi completata de o serie de dezbateri online gazduite de catre New Strategy Center in urmatoarea perioada.

O carte curajoasa din multiple puncte de vedere, „Lumea de maine. Ce urmeaza dupa pandemie?” a fost scrisa si editata in autoizolare. Perioada in care a fost compilata aceasta colectie de texte este esentiala, intrucat pastreaza un echilibru intre o prognoza lucida, bazata pe fapte si o subiectivitate asumata, care ofera perspective multiple asupra situatiei in care ne aflam. Dupa cum observa in prefata Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei in SUA si presedinte al Conferintei de Securitate de la München, „este o dovada de curaj sa scrii atat de cuprinzator pe o tema care este inca, in mare masura, o «tinta miscatoare». De aceea, initiativa este cu atat mai valoroasa cu cat le ofera decidentilor diferite unghiuri de abordare, avertizari timpurii si recomandari de actiune politica“.

Situat la granita dintre studiu academic, eseu si publicistica, volumul reuneste contributii variate din domenii cruciale pentru avansarea lumii intregi pe drumul deschis de pandemia de COVID-19. Ideile variate, tonul polemic si, adeseori, chiar diferenta de opinie dintre autori invita la reflectie in vederea readaptarii necesare la noua ordine mondiala. De exemplu, Sorin Ducaru, director al Centrului Satelitar al UE si presedinte de onoare al Consiliului Stiintific al New Strategy Center, ne atrage atentia asupra faptului ca „lumea de maine nu ar fi fost oricum la fel cu cea de ieri, datorita numeroaselor schimbari prefigurate de mega-tendintele conturate clar la inceputul noului mileniu. Socul sau socurile pandemiei nu fac decat sa amplifice, sa accelereze si, eventual, sa ajusteze directiile si efectele acestor mega-tendinte si sa ne activeze reflexele de adaptare si supravietuire“.

Unii experti scot in evidenta un lucru esential in lumea globalizata de azi: decidentii trebuie sa fie prudenti in ceea ce priveste parteneriatele internationale, care vor fi puse la incercare in aceasta perioada.fost Loctiitor al Comandantului Suprem al Fortelor Aliate in Europa (Marea Britanie), atrage atentia ca „pandemia va reaprinde unele dezbateri politico-militare cheie, solicitand in acelasi timp o intelepciune precum cea a lui Solomon din partea liderilor nostri, pentru a mentine calmul si o anumita forma de echilibru strategic.“sausunt doar cateva dintre ipotezele curajoase sustinute in aceasta carte, desi contributorii nu isi propun sa ofere solutii categorice sau verdicte finale.

Colectia de eseuri este coordonata de Olivia Toderean, diplomat cu activitate academica si fost cadru universitar, ambasadorul Sergiu Celac, presedintele de onoare al New Strategy Center, si George Scutaru, director general al New Strategy Center si fost consilier prezidential. Acestia semneaza la randul lor texte in cadrul volumului, alaturi de numeroase alte nume importante, printre care: ambasadorii fosti ministri Lazar Comanescu, Cristian Diaconescu, Mihnea Motoc, profesorii Daniel Daianu si Vasile Dancu, generalii in rezerva James Everard si Viktor Hvozd, precum si voci ale societatii civile, cum ar fi specialista in comunicare Mihaela Nicola sau experta in combaterea stirilor false si a dezinformarii Alina Bargaoanu. Postfata volumului este semnata de prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane. Dintre autori, 16 sunt reprezentanti ai mediilor academice si de think tank din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Norvegia, Ucraina, Turcia si Republica Moldova.

Volumul continua seria de publicatii editate in cadrul parteneriatului dintre New Strategy Center si Curtea Veche Publishing, initiat in 2019 cu titlul „Lumea in pericol. Germania si Europa in vremuri nesigure”, carte semnata de Wolfgang Ischinger, prima traducere a volumului intr-o limba straina.

Volumul „Lumea de maine. Ce urmeaza dupa pandemie?” este disponibil pe curteaveche.ro si in librariile din tara.