Carrefour România lansează Act For Good, un program prin care atunci când faci cumpărăturile, faci și bine

Prin noul program Act For Good, Carrefour transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social. Prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate. Totul integrat în aplicația Carrefour, un hub unic pe piața locală de retail care, de acum încolo, conectează într-un singur loc cumpărăturile, responsabilitatea socială, susținerea comunității și experiențele personale.

comunicat de presa

Act For Good e mai mult decât un program de loialitate, Act For Good reprezintă un stil de viață, prin crearea unui climat în care "a face bine" devine adevărata monedă de schimb. Astfel, în platforma Act For Good, fiecare acțiune individuală făcută în favoarea binelui contribuie la un efort comun pentru binele mai mare al comunității.

Programul va fi integrat în aplicația Carrefour, disponibilă gratuit atât în App Store și Google Play. Odată descărcată aplicația, la crearea unui cont Act for Good, ți se va genera un cod special direct în app, pe care îl poți activa la casa de marcat din orice magazin Carrefour. Fiecare achiziție realizată pe baza codului Act For Good este răsplătită cu 1 punct pentru fiecare 20 de lei cheltuiți (excepție făcând băuturile alcoolice și tutun), în plus ai extra puncte la produsele special semnalizate, iar punctele se cumulează exclusiv în contul individual prin scanarea codului Act For Good.

„Act For Good este o platformă Carrefour care unește și recompensează consumatorii noștri loiali și activi care prețuiesc stilul de viață sănătos, trăit cu respect față de natură și comunitate. Cu Act For Good dăm mai multă valoare procesului de cumpărături de zi cu zi, perpetuând comportamente pozitive în societate, asociindu-le cu gestul simplu de a cumpăra. Cu fiecare achizitie pe care o faci prin Carrefour App, primești puncte care deblochează oferte unice, îți dau acces la experiențe, facilitează donații către cauze în care crezi, concret, te face parte la un perpetuum bine. Aplicația devine, în acest fel, locul în care cumperi ușor, rapid și în siguranță, în timp ce contribui, cu pași mici, la rezolvarea unor cauze mari. Act For Good are la bază ideile și feedback-ul clienților, de la care am învățat mai mult decât cum cumpără, ci și cum simt să facă bine. Astfel, propunem, pentru prima dată în piața de retail din România, un program care transformă orice tranzacție într-o faptă bună care #SePune pentru binele mai mare.” declară Narcis Horhoianu, Director de Marketing și Membru în Comitetul Executiv al Carrefour România.

Niciun gest de generozitate nu trece neobservat în dinamica programului Act For Good, care reușește să valorifice fiecare act de bunătate și să așeze utilizatorii în centrul programului, implicându-i, în timp, inclusiv în completarea listei de cauze sociale pe care aceștia le pot susține.

”La Carrefour, prețuim fiecare acțiune care contribuie la binele comunității. De exemplu, dacă alegi să cumperi roșii din Carrefour, de la un producător local, această acțiune va fi răsplătită cu reduceri și puncte Act For Good, ce pot fi folosite pentru susținerea fermierului care a crescut roșiile. Oricât de mic îți pare efortul tău, programul Act for Good din Carrefour App e despre fiecare gest mic care contează, care #SePune alături de toate celelalte gesturi mici și se socotește atât pentru tine, cât și pentru comunitate. Vrem ca „a face bine” să devină parte integrantă din viețile oamenilor de zi cu zi, la fel cum sunt și cumpărăturile zilnice. Este un pas în plus prin care dublăm demersurile pe care Carrefour le face prin filosofia Act For Food care animă programe originale precum Deschidem Vinul Românesc, Creștem România BIO, Filierele Calității sau Punem Preț Pe Plastic. Prin ele, dar și prin multe alte programe strategice, susținem comunitățile, producătorii și acționăm în favoarea unei vieți mai sănătoase.” a declarat Anca Damour, Director CSR și Comunicare Externă, Real Estate & Corporate Affairs și Membru în Comitetul Executiv al Carrefour România.

Noul program Act For Good lansat de Carrefour centralizează fiecare efort individual, oricât de mic ar părea, pentru binele comun al comunității, printr-o inițiativă de responsabilizare a cumpărăturilor. Schimbarea stă în fiecare dintre noi și în modul în care ne raportăm la activitățile zilnice pentru a le da mai mult sens în economia unui stil de viață sustenabil și echilibrat.

Astfel, #SePune pentru tine prin:

EXTRA reduceri și puncte de loialitate la ofertele săptămânale disponibile în aplicație și semnalizate la raft;

Fiecare zi vine cu reduceri speciale, între 20% și 50% la gamele și produsele selectate zilnic;

Produse Premium exclusive pentru membrii programului;

„Deblocarea” de vouchere speciale pentru reduceri exclusive Act For Good;

Punctele acumulate pot fi utilizate pentru a participa la experiențele dedicate din aplicație (evenimente, activități, degustări)

Fapte bune, constând în donarea punctelor acumulate către un ONG

Și #SePune și pentru un bine mai mare în comunitate:

Susținerea producătorilor locali prin promoții și răsplătirea cumpărăturilor pe acest segment;

Reduceri pentru produsele bio, eco, sănătoase, ce contribuie la binele celor din jur și a mediului;

Donarea punctelor Act For Good pentru susținerea unei cauze sociale listate în aplicație.

Concret, de acum, la Carrefour, când faci cumpărăturile faci și bine.

***

Despre Carrefour

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store și cu o rețea prezentă în 38 de localități.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.