Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară?

Nu știu răspunsul la această întrebare și nici nu îmi pasă cine strălucește mai tare în pozele de pe social media.

Dacă mă întrebai acum vreo 10 ani, în anii de liceu, ți-aș fi zis că nu e putință să ies din casă fără genele alungite și unghiile lăcuite. Însă, viața ne demonstrează că lucrurile spre care merită să ne aplecăm cu adevărat nu au nimic de a face cu "reușita" achiziționării celei mai scumpe genți de la Musette.

La aproape 27 de ani sunt conștientă de lucrurile care mă fac pe mine cu adevărat frumoasă și specială și cred cu tărie că merit lucruri frumoase, pentru că asta încerc să văd și eu în jurul meu la ceilalți.

Frumusețea pentru mine reprezintă o stare de spirit, iar o vizită la salon nu mă face să mă simt mai frumoasă decât un somn odihnit și o zi de sâmbătă petrecută în pijamale, citind o carte bună.

Totuși, nu neglijez partea tangibilă a frumuseții și o să vă povestesc câteva ceva despre câteva produse care mă inspiră să mă simt bine eu cu mine.

Deodorantul cremă de la Nala Cosmetics

Deodorantul de la Nala Cosmetics este cea mai nouă descoperire în materie de beauty și îl ador pur și simplu. Acesta are 95% ingrediente naturale și nu are alcool (deși persistența lui este una mare). Mirosul plăcut și proaspăt, plus modul de aplicare, diferit față de celelalte produse asemănătoare de la raftul magazinelor îl fac să fie unul dintre preferatele mele când vine vorba de beauty.

Ah, și da, apreciez mult că este cât mai natural, pentru că, pentru mine, frumusețea se ia de mână cu sănătatea și zâmbesc una la alta :).

Masca de față de la L’oderm

Ador brand-ul acesta, pur și simplu! De la creme de față, demachiantul spumă, la masca pentru ten, toate produsele L’oderm sunt naturale și potrivite pielii mele.

Când am timp îmi aplic o astfel de mască, iar după 20 de minute tenul se simte super-curat și revigorat. E un must-have în dulapul de la baie!

Crema de față de la Cosmetic Plant

Deși am folosit Crema pentru vergeturi de la Cosmetic Plant pe toată perioada sarcinii și un an după și s-a dovedit a fi extrem de utilă, nu folosisem niciodată cremele de față de la acest brand.

Întâmplător am dat peste una dintre acestea și tenul meu e super happy. Eu nu am un ten cu probleme, însă mă confrunt în sezonul rece cu uscăciunea pielii. Crema de la Cosmetic Plant se potrivește perfect tenului meu și îmi oferă hidratarea de care am nevoie.

În plus, Cosmetic Plant este un brand românesc, ceea ce îi da un punct în plus în detrimentul altor produse de skin care.

Crema de mâini de la Farmec

Iată un clasic al produselor românești! De când mă știu mama mea folosește această cremă și pe bună dreptate, face minuni cu pielea uscată. În sezonul rece dar și în urma folosirii repetate a soluțiilor dezinfectante pe care le aplicăm cu toții (sper), mâinile devin, inevitabil, extrem de uscate, iar până la un aspect inestetic mai este un singur pas.

Crema de mâini de la Farmec este cea mai bună cremă pentru mâinile uscate, având un raport calitate-preț extrem de bun.

Mini parfumul Comme une Evidence de la Yves Rocher

Aici am varianta mini, pentru că este mult mai convenabil să îl port după minte în geantă, decât dacă aș avea un parfum la 50 ml.

Acest parfum l-am descoperit în timpul facultății și am rămas fidelă lui, chiar dacă am pe noptieră multe alte parfumuri de la brand-uri mai scumpe. Comme une evidence se potrivește ocaziilor de zi cu zi, iar pe pielea mea lasă un parfum discret, plăcut, floral.

Epilarea definitivă

Doamne, ce bine că există! Salvează mult timp și este extrem de practică! Cred că este soluția salvatoare universală a femeilor. O ador!

Pui mic, minune mare

Inspirația mea supremă este fetița mea, iar nașterea ei și transformarea mea în mamă la 23 de ani a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. O parte din experiența mea este scrisă în această carte, ca o mărturie că tot ceea ce am simțit și am trăit a fost pe cât de greu și profund atunci, pe atât de frumos și împlinitor este acum.

Aparatul dentar

La aproape 27 de ani mi-am pus aparat dentar și da, acest accesoriu mă face frumoasă, deși nu aș fi zis asta acum câțiva ani. Încă încerc să mă adaptez cu el și cu felul în care trebuie să mănânc alimentele (alea pe care mai pot să le mănânc) și sper să aveam o relație bună pentru că timp de doi ani vom fi de nedezlipit, la propriu. :D

Easy on me

Ați avut vreodată senzația că anumite melodii sunt scrise special pentru voi? Eu, una, așa simt când ascult melodia lui Adele - Easy on me. Toate versurile parcă ar vorbi despre mine și mă inspiră să am răbdare cu mine și să mă iubesc mai mult.

"Go easy on me, baby/ I was still a child/ Didn't get the chance to/ Feel the world around me"

Tot în această perioadă mi-au apărut și primele riduri pe frunte, dar și primul fir de păr alb. Cu toate acestea, așa cum spuneam, frumusețea pentru mine reprezintă ceva cu totul diferit de ce însemna acum cinci ani, poate.

Frumusețea, pentru mine, vine din simplitate, din înțelepciune și din curaj. Mă simt frumoasă atunci când sunt lângă copii, când ajut pe cineva, dar mai ales atunci când sunt liniștită.

De asemenea, primesc multă inspirație și de la Părintele Vasile Ioana, a cărui carte o recomand și despre care am scris aici.

Sper ca și voi vă lăsați inspirate de lucrurile simple în viață și vă adunați frumusețea în suflet, iar mai apoi pe chip.

Eu una știu că sunt frumoasă așa cum sunt. Și mai văd frumusețea în voi. Tu o vezi?