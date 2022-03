Momsi: satul virtual de care fiecare mamă are nevoie

Aplicația ajută mamele să se cunoască și să se sprijine reciproc

Mamele au de acum la dispoziție o nouă aplicație, creată special pentru ele. Momsi este prima aplicație românească dedicată exclusiv mamelor, care facilitează crearea de micro-comunități în funcție de proximitate și încurajează interacțiunile în viața reală.



Problemele principale pe care le resimt mamele sunt izolarea și lipsa de sprijin în viața de zi cu zi, iar aplicația vine în întâmpinarea acestor provocări. Concret, mamele setează în aplicație locul în care se află și vârsta copilului, iar aplicația le oferă sugestii de alte mame din apropiere, cu copii de vârstă similară și interese comune. Fiecare utilizatoare a aplicației poate invita alte mame în propriul sat virtual și astfel va putea găsi ajutor rapid în situații de urgență, va putea organiza ieșiri la o cafea sau întâlniri de joacă pentru copii și va putea vinde sau cumpăra produse de la alte mame, pentru ele sau copiii lor, prin market place-ul din aplicație.

„Misiunea noastră este să transformăm modul în care ne raportăm la maternitate: să facilităm sprijinul de care mamele au nevoie în viața de zi cu zi, sa le ajutăm să iasă din izolarea și rutina zilnică, să le salvăm timp, energie și bani.” spune Ionuț Țurlea, fondator și CEO.

Aplicația este gratuită, nu conține reclame, poate fi descărcată de aici https://www.momsi.app/ și este disponibilă în România, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova.

„Războiul din Ucraina și faptul că 80-90% dintre refugiați sunt mame cu copii au fost argumente pentru noi să lansăm aplicația în toate aceste țări care au graniță cu Ucraina, astfel încât mamelor refugiate să le fie mai ușor să se găsească reciproc în țările în care au ajuns și să primească ajutorul de care au nevoie.” spune Ionuț Țurlea.

Principalele dificultăți cu care se confruntă mamele și pe care încercăm să le preîntâmpinăm

1. Izolarea și lipsa sprijinului

Odată cu venirea copilului lor, mamele se confruntă de obicei cu o perioadă de izolare, încercând să se adapteze la noua lor viață. Multe dintre ele nu au un sistem de sprijin de încredere, neputând să se bazeze pe ajutorul familiei, prietenilor sau altor mame.

2. Mama-perfectă

Idealul de mamă-perfectă, presiunea socială asupra unei bune educații parentale împreună cu lipsa de discuții despre nevoile actuale ale părinților și așteptările generale de a performa întotdeauna la un nivel înalt ca femeie, mamă și profesionist - toate fac ca mamelor să le fie greu să recunoască că sunt suficient de bune.

3. Presiunea social media

Produsele sociale actuale țin mamele „captive” în aplicații și creează dependențe și temeri nesănătoase. Adesea ajung să fie o gaură neagră în care pierzi enorm de mult timp. În plus, mamele sunt adesea judecate și criticate atunci când își expun părerile.



Manifestul Momsi

Confidențialitatea datelor

Suntem vehemenți în privința confidențialității datelor. Datele tale rămân datele tale. Nu le împărtășim cu terțe părți. Fără reclame.

Folosește-o doar când ai nevoie

Aplicațiile și produsele digitale sunt menite să ne ajute, nefiind centrul vieții cuiva. Momsi este acolo când ai nevoie și te așteaptă când nu ai nevoie.

Nicio mamă singură

Se zice că e nevoie de un sat să crești un copil. Ne dorim ca Momsi să fie locul în care fiecare mamă să își creeze propriul sat, care să o ajute să își crească copilul.

Povestea Momsi

„Am fost acolo când s-a născut fiica noastră și aproape am leșinat în sala de nașteri.

Ca tată care a stat acasă in concediu de paternitate doi ani, am asistat direct la durerile, anxietățile și izolarea pe care mamele le simt imediat după ce copilul vine pe lume, spre deosebire de majoritatea taților care, din păcate și de obicei, trebuie să se întoarcă la muncă imediat după.

Am avut norocul să fiu alături de ele la fiecare pas. A fost și greu, și frumos. Abia atunci am înțeles că meseria de mamă este cea mai grea muncă din întreaga lume. Am fost imediat expus la toate provocările prin care trece o proaspătă mamă.

La trei luni de la naștere, soția mea a trebuit să urmeze un tratament și nu a mai putut alăpta pentru o scurtă perioadă. A fost reticentă să-i dea fiicei noastre lapte praf.

Din fericire, cu puțin timp înainte de eveniment, am întâlnit o vecină, tot mamă, care a fost deschisă să împartă cu noi o parte din laptele ei matern pe care îl avea colectat și depozitat.

Atunci am început să mă întreb: ce ar trebui să facă proaspetele mame atunci când au o urgență și nu este nimeni prin preajmă care să dea o mână de ajutor? La cine ar trebui să apeleze? De la cine e mai probabil să primească ajutor, dacă nu tot de la o mamă, din apropiere?

Așa a luat naștere Momsi.

Izolarea pe care o simți ca proaspătă mamă este reală și foarte dureroasă. La fel este și lipsa unui grup de sprijin concentrat pe interacțiunile din viața reală și ajutor reciproc.”

Ionuț Țurlea, fondator și CEO Momsi

