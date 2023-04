Curățenia de Paște în pădurea Lucianca - o inițiativă Sarantis România împreună cu Let’s Do It România

Astăzi, 12 aprilie, sub îndrumarea Let’s Do It România, chiar în săptămâna de dinaintea Paștelui, peste 50 de angajați ai companiei Sarantis România și-au unit forțele și au curățat pădurea Lucianca, situată pe șoseaua București - Targoviște. FINO a pus la dispoziția voluntarilor saci menajeri fabricați 100% din plastic reciclat și mănuși, pentru ca totul să se desfășoare în condiții optime.