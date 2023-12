Herbalife Nutrition Foundation a donat 20.000 USD pentru Asociația „Ana și Copiii”

Herbalife Nutrition Foundation a donat anul acesta Asociației „Ana și Copiii” suma de 20.000 USD. De peste șapte ani, Herbalife România și organizația sa caritabilă Herbalife Nutrition Foundation (HNF) sprijină Asociația „Ana și Copiii”, contribuind la o nutriție și un stil de viață sănătos în rândul copiilor și oferind acestora mese zilnice. Pe parcursul parteneriatului, Herbalife Nutrition Foundation a donat peste 191.000 USD pentru Asociația „Ana și Copiii”.

Cu sprijinul Herbalife Nutrition Foundation , Asociația „Ana și Copiii” a finalizat și inaugurat în luna octombrie, cel mai mare Centru de Zi din România, dedicat copiilor aflaţi în dificultate, proveniţi din familii defavorizate. Peste 200 de copii nevoiaşi vor beneficia zi de zi de mese delicioase, ajutor la teme, rechizite, mentori, meditaţii, cursuri, tabere organizate gratuit, special pentru ei, şi nu în ultimul rând, vor beneficia de iubire, siguranţă şi stabilitate.

„ Sunt tare mândru că am fost parte din această poveste de a construi de la zero cel mai mare Centru de Zi din România, împreună cu colegii mei și cu miile de distribuitori care au donat de-a lungul anului. Am reușit să aducem un pic mai multă căldură și să fim alături de copii în cele mai importante momente”, a declarat Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife Nutrition România, Moldova, Ungaria și Bulgaria.

,,Ca și organizație non-guvernamentală, este minunat, dar deloc ușor să găsești parteneri de lungă durată! Suntem tare recunoscători prietenilor de la Herbalife România și Herbalife Nutrition Foundation (HNF) care au înțeles încă de la începutul colaborării noastre că lucrurile cu impact puternic se construiesc pe termen lung. Mai ales dacă vorbim despre educația copiilor! Cu sprijinul important al Herbalife, am reușit să construim și să deschidem anul acesta cel mai mare Centru de Sprijin Educațional din România. Un vis la care lucrăm de mai bine de patru ani de zile, un vis devenit realitate și care va schimba permament cursul vieții copiilor aflați în dificultate. Mulțumim oamenilor buni din cadrul Herbalife că au crezut în noi și ne-au dat curaj și putere în ultimii șapte ani de zile de când sunt parteneri de nădejde pentru copii și pentru noi!”, a declarat Mihaela Voivozeanu, Președinte Asociația ,,Ana și Copiii”.

Asociaţia ,,Ana și Copiii” este o organizaţie non-guvernamentală ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului şi familiei, din anul 2007, în Bucureşti, Olt, Teleorman, Călăraşi, Prahova şi ajută un număr de 1.000 de copii proveniţi din 312 familii defavorizate.

HNF este dedicată sprijinirii comunităților din întreaga lume prin accesul la o bună nutriție și educație nutrițională. Organizațiile caritabile pe care le sprijină, precum The Breakfast Club, fac parte din rețeaua „Casa Herbalife”, care cuprinde peste 170 de case de copii, spitale și școli din 59 de țări. În 2023, HNF a ajuns la mai mult de 230.000 de copii.

