Costi lansează No More Coca, primul single ce face parte dintr-un album surpriză al artistului

Cu o carieră impresionantă în industria muzicală și numeroase proiecte de succes în portofoliu, hitmaker-ul Costi promite să facă publicul „dependent" de cel mai nou single al său ce poartă numele de „No More Coca" și face parte din următorul album al artistului - „CONSTANTIN 1.0"

Cunoscut pentru versatilitatea sa muzicală, pentru sound-ul inconfundabil, dar și pentru versurile ce rămân întipărite în mintea oricărui ascultător, Costi aduce în playlisturi „No More Coca", o piesă fresh ce îmbină ritmuri captivante și promite să devină hit.

Costi continuă să demonstreze de ce este unul dintre cei mai influenți și inovatori artiști din industria muzicală odată cu noul single ce este și o declarație împotriva dependenței, dar și un apel la acțiune pentru o viață sănătoasă și echilibrată, iar muzica și versurile sunt compuse în totalitate de către artist.



"«No More Coca» are un vibe special și un mesaj foarte îndrăzneț. Mulți copii în ziua de azi se droghează, iar majoritatea pieselor de succes induc ideea că e ok sa te droghezi. Această piesă, «No More Coca», spune clar tuturor că drogurile te omoară.

Nu mă interesează dacă mesajul nu e in trend-ul general, ci faptul că există și altă perspectivă. Nu mă interesează succesul, ci ceea ce transmit", spune Costi.



Compozitor, producător și muzician cu un impact semnificativ pe scena muzicală internațională, cunoscut pentru abordarea sa și pentru contribuțiile sale semnificative în industria muzicală, Costi este singurul artist român nominalizat de două ori la premiile Grammy. Cu o carieră impresionantă și multiple colaborări de succes, artistul continuă să surprindă publicul din întreaga lume. A lansat hituri internaționale precum „Bouncing" (alături de Buppy Brown) sau „Reggae Dancer" și a colaborat cu artiști de renume precum Mohombi, Faydee și Shaggy pentru „(Habibi) I Need Your Love", piesă ce a generat peste 400 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 37 de milioane de stream-uri pe Spotify. Un alt single ce a cucerit publicul și topurile de specialitate este „Go Down Deh", lansat de Costi alături de Spice, Sean Paul și Shaggy, ce a generat peste un miliard de vizualizări pe YouTube.