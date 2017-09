Daca nu ai intotdeauna timp sau bani sa mergi la un salon profesionist, iti mai ramane la dispozitie varianta epilarii acasa. Multe femei au renuntat insa de mult sa se mai epileze singure, dezamagite de rezultate. De aceea, este bine de stiut ca o epilare impecabila nu tine doar de indemanare, ci si de respectarea catorva reguli simple, care te ajuta sa obtii cele mai bune rezultate.

Alege metoda de epilare potrivita pentru tine

Ceara calda este una dintre cele mai populare metode de epilare, insa aceasta nu este potrivita pentru toate femeile. Daca ai pielea sensibila sau predispusa la inrosire, cu siguranta ai observat micile iritatii cu care te alegi dupa fiecare epilare. Iar crema depilatoare este cu atat mai periculoasa pentru o piele sensibila, intrucat te poti alege cu arsuri sau semne inestetice. O solutie potrivita pentru orice tip de piele este epilatorul, care te ajuta sa scapi rapid de firele nedorite de par si sa intretii rezultatele. Daca tii cont si de faptul ca acum exista si astfel de epilatoare fara durere, dotate cu sisteme de masare a pielii si cu pensete care smulg si firele aproape invizibile, nu ai niciun motiv sa mai apelezi la cosmeticiana. Dupa cum vezi, epilatoarele pe care le gasesti acum sunt ideale atat pentru eliminarea parului de pe picioare, dar si din zonele sensibile, cum ar fi subratul sau zona inghinala.

Alege o crema speciala pentru ras, si nu gelul de dus obisnuit

Daca preferi sa te razi cu lama, atunci ai nevoie de un gel special pentru epilare, care sa favorizeze alunecarea lamei, sa protejeze si sa hidrateze pielea si sa previna aparitia iritatiilor sau a sangerarilor. Gelul de dus, desi este o solutie la indemana, nu este cel mai indicat produs de folosit la epilarea cu lama. Se gasesc in comert numeroase creme sau geluri de ras eficiente, cu arome placute, care sa iti protejeze pielea. De asemenea, o greseala pe care o comit multe femei atunci cand sunt in criza de timp este sa foloseasca lama de ras pe pielea uscata. In momentul in care lama aluneca pe piele, nu numai ca taie firul de par, dar si exfoliaza stratul superficial de piele. Sa folosesti lama pe pielea uscata este cea mai scurta cale spre iritatii grave si o piele descuamata, care arata inestetic.

Nu te epila in acea perioada a lunii

Inainte de menstruatie, pielea este mai sensibila, iar tesuturile mai puternic vascularizate. De aceea, esti mai predispusa la sangerari sau iritatii, iar epilarea cu ceara sau cu aparatul de epilat poate devenit insuportabila, din cauza durerii. Perioada recomandata pentru epilare este in timpul ovulatiei, adica la 10-14 zile de la inceputul ciclului menstrual. De altfel, aceasta regula este una recomandata si de cosmeticiene, asa ca, daca tii cont de ea, iti va fi mult mai usor sa obtii o piele fina fara dureri sau iritatii inestetice.

Exfoliaza-ti pielea inainte de fiecare epilare

Exfolierea ar trebui sa faca parte din ritualul tau saptamanal de ingrijire a pielii. Prin exfoliere sunt indepartate celulele moarte de la suprafata pielii si poti evita astfel cresterea firelor de par pe sub piele, o problema inestetica si dificil de rezolvat. Unele femei fac greseala de a se exfolia dupa epilare, insa acest lucru favorizeaza aparitia iritatiilor pe pielea sensibila dupa depilare. Cel mai bine este sa folosesti un exfoliant natural, preparat in casa, din zat de cafea sau zahar, miere si putin ulei de cocos sau ulei de masline. Dupa epilare, aplica un gel hidratant sau o crema usoara, imediat ce pielea s-a uscat si porii s-au inchis.

Pastreaza o igiena stricta a produselor de epilare

Lama de ras este cea mai expusa acumularii de bacterii. Odata scoasa din tipla, aceasta poate fi folosita de 3-7 ori, in functie de numarul de lame sau de suprafata pe care o epilezi. In momentul in care lama nu mai este suficient de ascutita si trebuie sa o treci de mai multe ori peste aceeasi zona pentru a obtine rezultatul dorit, este timpul sa o schimbi. In plus, o lama uzata acumuleaza bacterii care pot fi periculoase in contact cu pielea si pot cauza infectii la nivelul ranilor mici de pe corp.

Tu tii cont de aceste reguli de epilare? Care dintre ele ti se pare mai importanta?