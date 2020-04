AVON inovează și lansează TTA Eternal, primul parfum pe bază de gel din România

AVON România aduce o adevărată inovație în lumea parfumurilor și introduce pe piața de beauty primul parfum pe bază de gel prețios, în colecția Today, Tomorrow, Always, ce persistă mai mult timp pe piele.

comunicat de presa

Cu o formulă concentrată care captează esența autentică a unui parfum, TTA Eternal aduce laolaltă note de bergamotă, lemn de santal și magnolie și oferă iubitoarelor de rafinament un ritual senzual care permite redescoperirea și valorificarea pe deplin a feminității.

Elementul de inovație vine din faptul că noul produs nu este doar un jurământ al iubirii eterne care invită la răsfăț, ci are și o aromă puternică, făcută să persiste vreme îndelungată, datorită proprietăților unice aduse de gelul prețios.

Printr-o tehnologie revoluționară patentată, TTA Eternal a fost creat într-o casă de parfumuri cu o tradiție de 130 de ani, a cărei expertiză este vizibilă în componenta premium a produsului.

În plus, noul parfum are o formă deosebit de elegantă, cu un design inedit și deține un sistem de aplicare inovator și delicat.

Se îndepărtează aplicatorul; Se apasă butonul pentru eliberarea unui strop de aromă; Se aplică gelul pe gât și încheietură.

„În aceste momente pline de incertitudine, este esențial să înțelegem impactul pe care îl au asupra noastră toate întâmplările. Parfumul, prin natura sa, are o calitate terapeutică, transformatoare, care trezește ceva în noi toți atunci când avem nevoie cel mai mult și ne oferă bună dispoziție, relaxare, sau o adevărată evadare energizantă din cotidian. O aromă are puterea de a ne transporta într-un moment sau într-un loc, o amintire, care ne poate lumina întreaga zi”, spune Cristina Avram, Senior Manager Commercial Marketing SEE în cadrul companiei AVON.

Parfumul TTA Eternal este disponibil în noua broșură AVON care poate fi accesată în variantă digitală, și poate fi comandat online pe www.avon.ro.

Apă de parfum TTA Eternal, 15 ml, 99,00 lei

Despre AVON

AVON este prezent de 22 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.