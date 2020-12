5 sfaturi de organizare a cosmeticelor

Cu atâtea creme, seruri, baze de machiaj, loțiuni de față sau anticearcăn, pudre și pensule pentru ochi, sprâncene, blush, bureței de machiaj și câte și mai câte, cum procedezi să ai o trusă organizată astfel să ai la îndemână rapid ceea ce folosești în mod curent?

Ești pasionată de machiaj și adori bijuteriile? În acest caz, știi cu siguranță că ai nevoie de multe ustensile pentru machiaj, dar și de cutii pentru bijuterii.

Cu atâtea creme, seruri, baze de machiaj, loțiuni de față sau anticearcăn, pudre și pensule pentru ochi, sprâncene, blush, bureței de machiaj și câte și mai câte, cum procedezi să ai o trusă organizată astfel să ai la îndemână rapid ceea ce folosești în mod curent?

Se știe că în general femeile iubesc produsele de îngrijire și de întreținere, și de multe ori le acumulează fără a avea în vedere unde și cum le pot depozita. Dacă și tu te numeri printre acestea, avem pentru tine câteva sfaturi pentru organizarea cosmeticelor care îți pot fi de folos, de care să ții cont.

Achiziționează un organizator cu compartimentare specială.

O cutie specială de tip compactor, sub forma unui dulăpior, are în interiorul ei rafturi separate, de înălțime mică, pe care poți păstra cosmeticele sau produsele de machiaj. Este cea mai rapidă soluție pentru a avea la îndemână produsele pe care le folosești acasă, aranjate pe categorii. În plus, în acest fel ai acces rapid la fiecare dintre produsele pe care le dorești la un moment dat: de întreținere, de demachiere sau de machiaj. Îl poți amplasa în baie sau în dormitor, în funcție de locul în care acorzi mai mult timp ritualului de îngrijire.

Suportul pentru discuri demachiante este util și elegant.

Un suport special, cilindric, din sticlă sau plastic transparent, este un accesoriu nu doar util, ci și foarte elegant în orice baie sau în încăperea unde obișnuiești să te demachiezi. De obicei sunt de înălțime suficient de mare pentru a permite depozitarea a 100 de pad-uri demachiante.

Dacă un astfel de suport îl consideri mai util pentru pensule, îl poți folosi pentru păstrarea acestora. În acest fel pensulele tale au avantajul că nu se vor umple de praf, datorită capacului protector de deasupra.

Folosește un organizator vertical.

Într-un suport special cilindric de sticlă, piele sau metal poți păstra și alte articole de machiaj înalte, cum sunt de exemplu cremele de ochi sau cele antirid sub formă de stilou, fondul de ten în ambalaj de sticlă cu atomizor, perii sau pensulele lungi pentru machiajul ochilor, etc.

Coșuri sau cutii de depozitare.

În baie, dacă spațiul este mai restrâns, poți plasa un organizator vertical, compartimentat pe înălțime, pe care să păstrezi diverse obiecte pe care le folosești aici: cremele, loțiunile de baie, bureții speciali. Aici, un suport înalt de acest tip este util într-un spațiu mai mic, cum este în general cel al băii.

Pentru diferitele obiecte necesare în baie, prosoape, perii, loțiuni de corp, bureți sau perii pentru spălat, nu ezita să apelezi la varianta de coșuri sau cutii de depozitare. (Cu ajutorul motorului de căutare favi.ro) le găsești în diferite variante, de la cele de plastic, lemn sau bambus, în diverse mărimi sau culori potrivite interiorului și necesităților tale.

Ai deja un etui special pentru pensule?

Dacă ești o împătimită a machiajului, știi că ai nevoie de numeroase pensule cu utilități diverse, pe care să le folosești pentru a-ți pune în practică pasiunea, și probabil ți-ai achiziționat deja un etui special pentru ele.

În caz contrar, trebuie să știi că un asemenea suport special pentru pensulele de machiaj îți va fi de folos nu doar pentru depozitare și organizare, ci și pentru transportul acestora oriunde ai merge, deoarece se pot ambala într-o formă compactă și practică.

În funcție de numărul de piese pe care le folosești, poți achiziționa un suport special ce permite depozitarea a trei până la 25 de pensule, uneori chiar mai mult.

Alege soluțiile ideale de depozitare pentru a păstra și a organiza cosmeticele la tine acasă, în baie, dressing sau încăperea unde păstrezi produsele tale favorite. Fă din acest loc unul în care domnește ordinea, și vei fi o persoană bine organizată!

Photo by Raphael Lovaski on Unsplash