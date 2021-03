Ziua Internațională a Femeii 2021 - FOREO Wonder Women

FOREO arată recunoștință pentru 1000 de femei minunate, care susțin alte femei, cu dispozitivele UFO mini și măștile adecvate pentru tratamente spa la tine acasă

comunicat de presa

După succesul de anul trecut de Ziua Internațională a Femeii, când aproape 16.000 de femei au participat la campania FOREO, centrul suedez de inovare a anunțat o campanie FOREO Wonder Woman pentru anul 2021. FOREO sărbătorește femeile care susțin și inspiră alte femei, care continuă să schimbe lumea în bine cu forța, curajul, optimismul, inteligența și bunătatea lor. Femeile puternice susțin femeile ca de exemplu „Unde curge energia, mintea merge”. Prin urmare, FOREO întreabă: „Cine te-a inspirat să ai o viziune pozitivă asupra vieții tale, cine te-a motivat să mergi înainte - cine este pentru tine Wonder Woman?”

Într-o lume în care succesul poate însemna atât de multe lucruri, FOREO încurajează femeile să-și împărtășească poveștile despre femeile puternice din viață lor. Inspirația nu vine neapărat din succesul afacerii, din putere sau din educație, poate fi un mic act de bunătate în momentul în care aveam cu adevărat nevoie de cineva, în momentul în care ne doream un sfat înțelept, când „eram jos”, în momentul în care aveam nevoie de încurajare. Wonder Woman ar putea fi o gospodină cu unul sau cinci copii, ar putea fi o femeie pilot sau un inginer, ar putea fi o asistentă, ar putea fi o mamă sau o soră, o fiică sau o vecină, ori o doamnă casier din supermarket. Să creăm lumea în care succesul poate avea atât de multe fețe.

Pentru a participa la campania FOREO Wonder Women, trebuie să nominalizezi o femeie puternică postând o fotografia cu ea, împărtăsind povestea despre cum a influențat acesta viața ta și să adaugi hashtag #choose2inspire în perioada 1-8 martie 2021. FOREO va recompensa 1000 de femei puternice “Wonder Women” oferind câte un dispozitiv UFO mini (în valoare de 119 euro) și măștile adecvate Make My Day Masks și Call It a Night Masks pentru cele care au avut cel mai puternic impact emoțional în viața altor femei.

„Noi, cei de la FOREO credem în spargerea matrițelor, standardelor și abordărilor inovatoare perturbatoare, cu scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Campania IWD 2021 FOREO mulțumește celor One Thousand Wonder Women pentru abilitate, inspirație, forță și pentru impactul pozitiv și puternic ce l-au avut asupra vieții altor femei. FOREO își va arăta aprecierea și recunoștința cu inovatorul dispozitiv UFO mini și măștile adecvate create pentru a-ți oferi un moment de spa la tine acasă. Oferiți-le femeilor Wonder Women din viață voastră să se reîncarce oferindu-le momente dedicate numai lor, deoarece ne-au dat deja atât de multe.” , încheie Vladimir Cuturilo, directorul general al FOREO Eastern Europe.

Pentru toate femeile inspirate care doresc să participe, vă rugăm să completați formularul de contact de pe foreo.com/international-women-day începând cu 1 martie și să împărtășiți povestea (500 de caractere și fotografia nu mai mare de 1 MB) inspirată de femeiile puternice “Wonder Women” din viață voastră adăugând hashtag-ul #choose2inspire. O mie dintre cele mai puternice femei nominalizate vor primi câte un UFO Mini + două cutii de măști Make My Day și două cutii de măști Call It Night. Pe 8 martie, echipa FOREO va alege cele mai bune 1000 de povești inspiraționale și unice însoțite de hashtag-ul #choose2inspire și va trimite cadouri în perioada următoare persoanelor nominalizate în povesti care au fost alese câștigătoare, iar persoana care a făcut nominalizarea va primi un cod promo pe care îl poate folosi pentru achizia de produse FOREO. De altfel toți concurenții care nu au câștigat vor primi coduri promo pe care le pot folosi atât ei cât și persoanele nominalizate în povești. Termenii și Condițiile se aplică.

