BEAUTY TEA CEREMONY - Alintă-ți simțurile cu fascinante arome de ceai!

Deschide-ți inima și savurează un străvechi și prețios ritual al ceaiului, apreciat de cei care iubesc atât să primească, cât și să dăruiască momente de autentică apropiere sufletească, celebrând frumusețea oferită cu generozitate de natură.

De la cele mai simple până la cele mai sofisticate, fiecare cultură și-a dezvoltat propria abordare a clasicei ceremonii a ceaiului. Adunând laolaltă oameni de pretutindeni și momente prețioase, această sărbătoare a aromelor fine a devenit punctul de plecare pentru atât de multe călătorii revelatoare, fie că pornim în explorarea a noi frontiere, fie că pur și simplu ne bucurăm de dragostea și căldura propriului cămin.

Inspirați de vchile tradiții ale ceaiului, te invităm să participi la o ceremonie unică a ceaiului, un tribut eclectic și vibrant adus diverselor arome de ceai și modului în care aceste magnifice momente parfumate ne pot trezi simțurile prin ritualuri de frumusețe multisenzoriale.

Noul ritual Tea Ceremony de la SABON cuprinde trei parfumuri fascinante menite să dezvăluie minuni cotidiene: notele florale delicate ale ceaiului de trandafir ne poartă într-o călătorie romantică, parfumul proaspăt al ceaiului alb ne oferă încredere și serenitate, iar farmecul surprinzător al noii arome de ceai Mimosa aduce lumină și căldură în fiecare colț al inimii.

A venit momentul să-ți inviți frumusețea la un ceai, să lași aromele lui nobile să te inspire în a trăi mai curat și sănătos și să descoperi o nouă experiență de autentic răsfăț personal.





Introdu parfumurile prețioase ale ceremoniei ceaiului în propriul tău ritual de frumusețe și stare de bine

Noua aromă Mimosa Tea

Ediție limitată: Florală & Fresh



Parfumierul a creat prin această aromă un amestec senzorial în care mimoza de primăvară se contopește cu frunzele delicate de ceai, pentru o infuzie care încălzește inima și oferă pielii o senzație infinită de catifelare.

Acest parfum luminos se dezvăluie printr-o compoziție pudrat-florală cu aroma însorită de mimoză, învăluită de note de ceai de bergamotă și contrastată de o atingere neașteptată de cardamom proaspăt, ce oferă parfumului strălucire. Notele reconfortante, fermecatoare de vanilie și mosc oferă o semnatură caldă si senzuală.

Va fi dragoste la prima vedere pentru trup și suflet, o adevarată senzație de pace interioară.

3 esențe principale:

Frunze de ceai – Mimoză – Mosc



White Tea

Citric & Fresh



Notele de vârf proaspete, urmate de o inimă zen de frunze de ceai, te poartă într-o lume de încântare și răsfăț. Fă-ți timp pentru a trăi din plin momentul pur de serenitate și echilibru interior. O bază fermă de cimbru oferă experienței o emoție profundă și durabilă și completează senzația de armonie pentru corp și minte.

3 esențe principale:

Lămâie – Ceai alb – Cimbru



Rose Tea

Floral & Pudrat



Inspiră adânc și te vei transpune într-o luxoasă florărie franceză pe timp de primăvară, plină de trandafiri proaspăt îmbobociți.

Notele răcoritoare și vibrante de rodie și deliciosul coulis de zmeură sunt urmate de inima acestei creații: aroma rozei de mai care trezește simțurile, oferind parfumului o identitate galeșă, pudrată.

Toate acestea sunt completate de vanilie delicată, cremoasă, pentru un parfum elegant pudrat.

3 esențe principale:

Rodie – Rose De Mai – Vanilie





Colecția

Ulei de duș

Înviorează-ți pielea și sufletul cu acest luxos ulei de duș botanic! Îmbogățită cu patru uleiuri naturale – jojoba, avocado, germeni de grâu și măsline – spuma cu efect liniștitor îți reinventează întreaga experiență a dușului și este disponibilă în trei arome încântătoare: ceai de mimoză, ceai alb și ceai de trandafir. Potrivită pentru toate tipurile de piele, textura de vis, super-hidratantă, va curăța delicat, oferind pielii tale catifelare și strălucire. Călătoria ta către o autentică stare de bine începe aici! 300 ml



NOU! Lapte de duș mătăsos – Ediție limitată!

Descoperă textura senzorială unică a noului lapte de duș fin ca mătasea și celebrează micile momente zilnice de răsfăț personal cu această nouă generație de produse de curățare pentru corp. Blând cu pielea, laptele de duș este infuzat cu trei ingrediente botanice minunate – lapte de ovăz, ulei de floarea soarelui și ulei de migdale dulci, îmbogățit cu vitaminele E și A. Laptele de duș face o spumă delicată în timp ce eliberează aroma fină de ceai de mimoză, ceai alb sau ceai de trandafir. E o plăcere să-l folosești! Așteaptă-te să rămâi cu o senzație inegalabilă de piele mătăsoasă și perfect hidratată, în timp ce te lași învăluită de arome rafinate.

Pentru o experiență cu adevărat opulentă, oferă-ți ție sau bucură pe cineva special cu acest cadou luxos. 300 ml



Scrub de corp

În mijlocul deșertului, apele Mării Moarte sunt o sursă naturală unică de minerale prețioase și micronutrienți esențiali. SABON a capturat proprietățile vindecătoare incredibile ale Mării Moarte în scrubul de corp: formula sa emblematică din 1997 este fuziunea perfectă între sărurile de la Marea Moartă și trei uleiuri botanice, oferind un uimitor efect de netezire și hrănire a pielii. Acum, acest minunat exfoliant corporal este disponibil într-o ediție limitată de aromă – Mimosa Tea, însoțită de două dintre edițiile noastre deja îndrăgite, White Tea și Rose Tea, și acompaniată de o linguriță dozatoare elegantă, pentru o experiență premium a ceremoniei ceaiului. Este timpul să-ți transformi baia într-o oază de serenitate și să simți magia pe pielea ta! 320 g





Lapte de corp

Celebrează micile minuni de zi cu zi experimentând plăcerea unică a unei mângâieri catifelate. Laptele nostru de corp lasă pielea fină și luminoasă, datorită unui cocktail natural de ingrediente botanice. Care este formula magică? Ulei de migdale hrănitor, lapte de ovăz organic regenerant și o notă de vitamina E, precum și parfumul de ceai de trandafir, ceai alb sau ceai de mimoză - tu alegi! Potrivită pentru toate tipurile de piele, textura nelipicioasă și cu absorbție rapidă îți va lăsa pielea fină ca mătasea. 200 ml

Cremă de mâini

Hidratarea și protecția îți sunt acum la îndemână cu excelenta crema de mâini de la SABON. Simte pe pielea ta textura încântătoare și formula luxoasă special dezvoltată pentru a hrăni și înmuia mâinile! În centrul formulei noastre de vis stă untul de shea reparator, în timp ce extractul de aloe vera reface umiditatea pielii. Înnobilată de minunatele arome naturale de ceai de mimoză, ceai alb sau ceai de trandafir, crema se absoarbe rapid în piele, fără reziduuri lipicioase. Este timpul să îmbrățișezi cu ambele mâini acest prețios ritual de frumusețe! 30 ml

EAU de SABON

Dezvăluie și împărtășește tuturor bucuria fiecărei zi cu EAU de SABON, o apă de toaletă revigorantă, inspirată de parfumurile ritualurilor noastre de frumusețe, pentru a aduce o scânteie de uimire în viața ta. Bucură-te de EAU de SABON ca atare sau în amestec cu alte produse pentru corp sau păr, ca o atingere finală de parfum. Mai concentrată decât un mist de corp, dar mai puțin intensă decât un parfum clasic, EAU de SABON oferă o prezență ușoară și proaspătă, de lungă durată. E prezentată într-o sticlă elegantă și ambalată într-o pungă fermecătoare din bumbac veritabil, pentru a răsfăța simțurile și a satisface plăcerea de a dărui. 30 ml





Aromă de cameră

Bucură-te de magia momentului și încântă-ți fiecare zi cu aroma de cameră SABON! Învăluie-ți locuința, biroul sau orice alt spațiu în parfumurile noastre vesele și emblematice: bețișoarele de lemn vor absorbi și difuza arome persistente, inspirate de natură. Toate simțurile vor fi răsfățate datorită difuzorului de aromă cu design superb și ambalajului elegant. E produsul ideal pentru un cadou pe care să ți-l faci ție sau cuiva drag. 250 ml

Bulgăre mineral

Oferă-ți răsfățul unei băi revitalizante cu ajutorul acestui bulgăre mineral efervescent, pentru o adevărată experință aromaterapeutică! Sarea de baie oferă o revitalizare supremă pentru corp și minte, iar noul parfum Mimosa Tea în ediție limitată conține și extract antioxidant de ceai alb, cu efect liniștitor. Lăsă formula calmantă să-ți răsfețe pielea, în timp ce parfumul proaspăt și delicat îți va îmbunătăți starea de spirit. Ești gata să-ți transformi baia într-un adevărat spa acasă? 160 g



Pudră minerală

Transformă rutina de baie într-o experiență extraordinară cu pudra noastră minerală! Lasă mineralele sub formă de pudră să-și înfăptuiască magia și să-ți revigoreze corpul, mintea și sufletul, deoarece parfumul Mimosa Tea, cu extract liniștitor de ceai alb, oferă o inegalabilă senzație de calm și prospețime. La SABON, am surprins proprietățile vindecătoare ale mineralelor de la Marea Moartă și ne-am imaginat un tratament delicios parfumat ce calmează mușchii obosiți și lasă pielea moale și suplă. Îmbogățită cu minerale prețioase, pudra noastră minerală oferă corpului relaxare totală. 260 g



Ceramică parfumată

Această piatră ceramică rafinată este impregnată cu o combinație unică de parfum de flori de mimoză și frunze de ceai delicate, pentru a difuza un miros plăcut și a decora elegant spațiul.





Cadourile

Împărtășește mici momente de bucurie cu selecția noastră de seturi-cadou Beauty Tea Ceremony



Set-cadou Mimosa Tea Beauty Ceremony

Transformă-ți ritualul zilnic de frumusețe într-o formă de artă a ceremoniei ceaiului cu parfumul surprinzător și spumos Mimosa Tea! Inspirat de ritualurile sofisticate, serene și elegante ale ceaiului din întreaga lume, acest set-cadou conține tot ce ai nevoie pentru a-ți crea o rutină de frumusețe personalizată. Setul include emblematicul nostru exfoliant pentru corp și bestsellere SABON precum uleiul de duș, crema de mâini și laptele de corp, acompaniate de o linguriță de dozare cu design unic, pentru un efect de rafinament premium.

Conține:

● Ulei de duș 300 ml

● Scrub de corp 320 g

● Lapte de corp 200 ml

● Cremă de mâini 30 ml

● Linguriță



Set-cadou Mimosa Tea Home Delights

Pregătește scena pentru o ceremonie atemporală a ceaiului în casa ta, cu o ceramică parfumată elegantă și o aromă de cameră cu parfumul captivant Mimosa Tea. Decorând elegant orice spațiu, aceste elemente rafinate difuzează un miros plăcut și durabil, ridicând moralul și creând atmosfera ideală pentru activitățile tale de acasă.

Conține:

● Aromă de cameră 250 ml

● Ceramică parfumată





Set-cadou Mimosa Sunshine

Celebrează aromele fine, dând startul unei proprii tradiții Mimosa Tea! Plin de soare și bucurie, acest set ceremonial rafinat este baza ideală pentru orice ritual de frumusețe și include ulei de duș, scrub și lapte de corp SABON, pentru o senzațională experiență de îngrijire corporală.

Conține:

• Ulei de duș 100 ml

• Scrub de corp 60 g

• Lapte de corp 50 ml



Set-cadou Rose Tea Romance

Oferă-ți o infuzie zilnică de romantism cu notele florale senzuale ale ceaiului de trandafir, datorită acestui set ceremonial elegant care conține ulei de duș, exfoliant corporal și lapte de corp mătăsos. Înviorător și vibrant, acest parfum este atât energizant, cât și elegant, permițându-ți să stabilești tonul potrivit atât pentru activități dinamice, cât și pentru relaxare.

Conține:

• Ulei de duș 100 ml

• Scrub de corp 60 g

• Lapte de corp 50 ml



Set-cadou White Tea Serenity

Relaxează-ți trupul și mintea cu acest set cadou care conține ulei de duș, exfoliant corporal și lapte de corp SABON în dimensiuni convenabile pentru călătorii. Parfumul seren, dar fascinant de ceai alb oferă calm în fiecare etapă a ritualului zilnic de frumusețe, iar acest set ceremonial te liniștește chiar și în cea mai agitată zi.

Conține:

• Ulei de duș 100 ml

• Scrub de corp 60 g

• Lapte de corp 50 ml



Set-cadou Shower Tea Ceremony

Descoperă uleiul de duș luxos de la SABON în trei arome fascinante – Rose Tea, White Tea și Mimosa Tea, noul parfum în ediție limitată – prezentat aici într-un set cadou special, de dimensiuni mici. Textura bogată de curățare combină uleiurile naturale pure de măsline, avocado, jojoba și germeni de grâu pentru a-ți hrăni și reface pielea, lăsând-o minunat de catifelată, în timp ce aromele surprinzătoare creează starea de spirit potrivită pentru orice moment.

Conține: 3X ulei de duș 100 ml



Set-cadou Body Scrub Tea Ceremony

Creează-ți propria ceremonie de frumusețe cu exfoliantul nostru corporal emblematic, disponibil în trei arome de ceai ademenitoare, pentru a te relaxa, încânta și inspira. Textura clasică, captivantă, de sare în ulei, cu săruri de la Marea Moartă și uleiuri naturale, este oferită într-o aromă la alegere: Rose Tea, White Tea sau Mimosa Tea. Pe măsură ce scrubul îndepărtează ușor celulele moarte și reînnoiește pielea, poți încerca să decizi care parfum minunat este preferatul tău...

Conține: 3X Scrub de corp 60 g



Set-cadou Tea’s Fragrant Mysteries

Transformă-ți atmosfera de acasă și răsfață-ți simțurile cu delicata apă de toaletă EAU de SABON în trei arome fascinante inspirate din natură: ceai alb, ceai de trandafir și ceai de mimoză. Fie că simți nevoia de liniște deplină sau de bucurie înălțătoare, acest set oferă notele de parfum perfecte pentru orice spațiu, zi sau seară.

Contains : 3X EAU de SABON 30 ml



Nu ai putut găsi cadoul perfect?

Creează-ți propria ceremonie a ceaiului personalizată asortând produsele SABON preferate cu noile noastre cutii elegante, pentru un cadou atemporal dăruit din inimă.

În magazine și online – www.sabon.ro

Vizionare placuta