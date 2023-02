AVON lansează Eve Become, parfumul inovator care se transformă împreună cu tine

AVON prezintă Eve Become, cel mai nou parfum din colecția Eve, dedicată femeilor care au puterea de a-și exprima frumusețea. Eve Become are la bază un acord olfactiv inovator, inspirat de frumusețea în continuă evoluție a unui fluture.

Aroma se transformă și înflorește odată cu purtătoarea pe tot parcursul zilei. Eve Become a fost creat de maestrul parfumier Frank Voekl și este o metaforă a frumuseții femeii care s-a transformat de-a lungul timpului, devenind ea însăși. Parfumul accentuează trăsăturile deosebite ale femeii datorită aromelor încântătoare floral-fructate de măr roșu și lemn de cedru ce redau o aromă proaspătă, intimă și vibrantă. Vedeta parfumului este Acordul Butterfly care pune în evidență unicitatea parfumului prin notele sale irezistibile de Gardenia de August, mosc și Yodanol, o moleculă stabilizatoare care crește persistența și oferă o aromă radiantă, puternică și persistentă. Toate aceste arome surprinzătoare creează un miros care evoluează și se transformă din floral, proaspăt, până la dulce-cremos. Pentru o persistență de lungă durată se recomandă urmarea a trei pași simpli: 1. Hidratarea delicată împreună cu Loțiunea de corp Eve Become 2. Aplicarea parfumului pe zonele cu puls intens 3. Reîmprospătarea aromei cu mini-apa de parfum, ideală pentru orice geantă Preț Set Apă de parfum și Loțiune de corp Eve Become 89.00 lei Preț Mini Apă de parfum Eve Become 16.99 lei Setul Eve Become este ideal pentru a surprinde pe cineva drag cu un cadou inspirat, dar și pentru un moment de răsfăț pentru tine. Produsele pot fi comandate și online, pe www.avon.ro . Vizionare placuta Kudika

