AVON lansează Far Away Beyond The Moon, un parfum inspirat din puterea lunii

AVON lansează noul parfum din gama Far Away – Far Away Beyond The Moon. Parfumul este inspirat din puterea lunii și strălucirea delicată a florii Belle de Nuit, o emblemă nocturnă ce înflorește în toată splendoarea sub lumina lunii.

Parfumul emană atât subtilitate, cât și o învăluire cremoasă, dar remarcabil de captivantă. Nota distinctivă Belle de Nuit a fost obținută în mod sustenabil, prin tehnologia headspace, fără a necesita recoltarea florilor, pentru a păstra neschimbat mediul lor natural de dezvoltare, în insula hawaiiană Kauai. "Far Away Beyond The Moon" se alătură gamei de parfumuri Far Away, aducând o tentă de mister și intensitate. Formulat cu o concentrație sporită de uleiuri parfumate, acesta te poartă într-o călătorie olfactivă profundă și îndelungată, captivându-ți simțurile cu o persistență de 8 ore.

Notele cheie ale parfumului includ:

• Note de vârf: esență de cireșe sălbatice, Baies Rose și un acord suculent de mure.

• Note de mijloc: acord de fructe de apă și tuberoză, alături de Belle de Nuit.

• Note de bază: acord catifelat de Milk Moon, vanilie de Madagascar și esență de lemn de santal din surse sustenabile.

Conform unor cercetări recente, una din cinci femei (19%) folosesc parfumurile ca o formă de evadare. Parfumierii experți de la AVON, Hernan Figoli și Olivier Gillotin, au creat Far Away Beyond The Moon cu exact acest scop în minte: să ofere femeilor o nouă călătorie în lumea simțurilor.

"Far Away Beyond The Moon este inspirat de frumusețea unei luni pline, care te lasă cu un sentiment de fascinație și îți amintește cât de mare este lumea pentru a fi explorată. Noul parfum le poartă pe femei într-o nouă călătorie plină de glamour, mai departe ca niciodată... Beyond The Moon!", spune parfumierul Hernan Figoli.

În cadrul unui blind test, 7 din 10 (68%) utilizatori de parfumuri de lux au spus că ar trece la Far Away Beyond The Moon. Aproape două treimi din femei (63%) spun că folosesc parfum pentru a se simți mai bine în momente dificile, iar Far Away Beyond The Moon oferă acel moment luxos de răsfăț pentru femei, însă fără eticheta de preț pe care o au de obicei parfumurile de lux. Pentru că fiecare femeie ar trebui să atingă stelele!

Preț parfum: 109,00 lei

Preț mini-apă de parfum: 15,99 lei

Preț loțiune corp: 21,99 lei

Far Away Beyond The Moon poate fi cumpărat de pe site-ul avon.ro

Despre AVON

AVON este prezent de peste 25 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.

