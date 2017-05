Doua scene intamplate la ani distanta m-au convins ca Universul implineste dorinte.

Prima: in liceu, cand mi-a casunat pe un baiat pe care l-am vazut intr-o poza. Am visat cu ochii deschisi la povestea mea, ba chiar m-am apucat sa o scriu in jurnal. Oricum nu aveam nimic mai bun de facut - baiatul in cauza nici nu stia ca m-am nascut.

A doua: ani mai tarziu, cand m-am mutat dintr-o casa in alta si, scotocind prin cutii prafuite, am gasit caietul dictando pe care imi asternusem povestea. Pe atunci imaginara. In paginile jurnalului am gasit scrisa inainte de a se petrece povestea care s-a derulat intre aceste doua scene. De baiat m-am lovit intamplator intr-o seara, intr-un club. Ne-am pupat, ne-am iubit si ne-am despartit intocmai cum imi imaginasem eu (sadica, drama queen, intotdeauna am considerat ca e mai picanta o poveste cu final nefericit).

Din toata aceasta intamplare pe care eu am ales sa o privesc magica (de ce nu?), am inteles un lucru cert: Universul pleca urechea la dorintele oricui, chiar si la cele ale unei pustoaice de 15 ani cu fantezii alimentate de basme si desene animate Disney.

Pe vremea aia nu se purta mindufulnessul, nu se filmase The Secret (care, fie vorba intre noi, nu mi-e deloc pe plac pentru ca mi se pare teribil de bombastic si comercial) iar cartile lui Coelho (pe care, recunosc, le-am iubit patimas la vremea lor) nu erau traduse in romana. Am aflat prin urmare, pe pielea mea: Secretul este ca Atunci cand iti doresti un lucru,tot Universul conspira la realizarea dorintei tale.

Doar ca uneori, chiar daca iti doresti tare-tare, nu se intampla. Care sunt ingredientele pe care trebuie sa le pui in dorinta ta pentru a o transforma in realitate?

Vizualizare

Vizualizarea este una dintre cele mai puternice componente. Daca vrei, e faina care leaga tot aluatul. E nevoie de multa si este necesar sa iti imaginezi pana la cele mai mici detalii scenele care vrei sa ti se intample. Cand mi-am dorit casuta mea, am visat ani de zile, pana la ultimul ghiveci cum va arata. Si, ghici ce! Fix asa am gasit-o!

Convingere si credinta

Decat sa o faci doar ca sa imi dovedesti mie ca gresesc, mai bine cauta altceva cu care sa iti ocupi timpul. Cand pornesti la drum, trebuie sa ai incredere ca vei ajunge la destinatie.

Biologia noastra o dovedeste: suntem proiectati sa fim fericiti. Universul lucreaza in favoarea noastra si este pregatit oricand sa ne faca pe plac, cu conditia ca tu sa il crezi capabil. Nu-l pune la incercare, nu pare sa aprecieze neincrederea.

Emotie si bucurie

Pune dragoste in formularea dorintei tale, pune emotia anticiparii, pune bucuria implinirii. Incarca pozitiv dorinta ta ca si cum ai umfla un balon care vrei sa zboare cat mai sus.

Formuleaza dorinta cum trebuie

Eu am gasit ca aceasta din urma conditie este cea mai grea de implinit. Parca tot timpul uit un detaliu care se dovedeste a fi important, intocmai ca personajul lui Bill Murray in Ziua Cartitei. Si de aceasta solutia este vizualizarea care te poate ajuta sa intuiesti cateva dintre detaliile pe care le-ai putea scapa din vedere.

Sigur ca nu exista o reteta universal valabila. Si in mod cert Universul nu va implini ceva ce nu este destinat sa se intample. Doar ca eu cred ca urmatoarele ingredinte dau o sansa bunicica impliniri visurilor si sunt sigura ca nu este nimic gresit in a alimenta Universul cu sperante si ganduri frumoase.

Cu drag,

Oana

Foto by Warunya Ngamcharoen