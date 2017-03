Hanoracul XXL- piese cheie in primavara aceasta

Piese cheie in primavara aceasta – astazi vorbim despre unul dintre cele mai chic si relaxate articole vestimentare ce se poarta. Una dintre cele mai cool piese cheie in primavara aceasta este hanoracul XXL.

Poate si pentru ca imbina atat de effortless utilul cu placutul. Poate pentru ca este confortabil. Poape pentru ca este o piesa eminamente urbana. Cine stie? E clar ca designerii l-au prezentat drept articol must-have pentru sezonul cald. Asa ca, in zilele in care porti un stil smart-casual sau sporty-chic, alege una dintre cele mai cool piese cheie in primavara aceasta: hanoracul oversize!

Piese cheie in primavara aceasta sunt multe insa hanoracul XXL a fost propus in mixuri foarte variate. De exemplu, DKNY a ales aceasta piesa in completarea articolelor sexy. Tinuta cu boxeri cu talie inalta si bustiera a fost completata de acest articol vestimentat.

Ce zici? Indraznesti sa porti hanoracul XXL intr-un mix de lenjerie intima purtata la vedere?

De cele mai multe ori hanoracul oversize a completat pe catwalk tinute sexy cu fuste mini sau hot pants. Piesele cheie in primavara aceasta sunt variate si de multe ori in contrast.

Nimic nu arata mai senzual si mai spectaculos decat un sweater maxi in completarea pantalonilor scurti, alaturi de pantofi cu toc si bijuterii pretioase. Inspira-te din colectia Dolce & Gabbana!

Este evident ca tocmai acest contrast de sexualitate, de piele expusa versus sweater amplu, larg, menit sa acopere i-a facut pe designeri interesati de hanoracul XXL. Una dintre cele mai chic piese cheie in primavara aceasta e purtata pe post de rochie in tinutele Moschino.

In mixuri de inspiratie kitsch, cu tenta Pop-disco, a la anii ’80, hanoracul XXL e purtat cu pantofi cu toc, bijuterii de tip bling-bling (gablonturi e putin spus), logo-ul la vedere, sapca si ochelari de soare. Si totusi este un mix fa-bu-los!

Sursa Foto Front page: unsplash.com