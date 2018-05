Afla din timp toate detaliile legate de locatie, dress code si pregateste-te asa cum se cuvine. Incearca sa nu lasi nimic la voia intamplarii si organizeaza-te astfel incat, in functie de tematica petrecerii sa tii cont de aspectele importante specificate de gazda.

Toate aceste lucruri coroborate inseamna apreciere, respect si atentie fata de organizatori.

Iata mai jos cateva tips-uri pe care le poti aplica si tu foarte usor:

1. Citeste cu atentie invitatia si respecta dresscode-ul!

Daca urmeaza sa participi la o petrecere spre seara si totusi nu foarte formala, alege o rochie cocktail. Alege tinuta perfecta, astfel incat ea sa se potriveasca cu ocazia, sa iti complimenteze forma corpului si sa accentueaze tonul pielii. Fii atenta la detaliile legate de contextul in care are loc petrecerea si incearca sa optezi pentru un outfit care sa se incadreze si in sezon.

2. Compune tinuta pornind de la un sigur element

Si apoi continua treptat, gandindu-te ce s-ar potrivi mai bine pentru un tot unitar. Conservatoare sau ceva mai indrazneata, indiferent de categoria din care faci parte, incearca sa alegi texturi care functioneaza foarte bine pe forma corpului tau (scotand in evidenta atuurile si ascunzand micile defecte pe care toate lumea le are). Daca ai optat pentru o rochie efectuata pe comanda, mergi din vreme la probe si incearca sa ai inca de la inceput cerintele, dorintele si asteptarile bine trasate, astfel incat sa le comunici coerent persoanei ce va realiza modelul.

3. Less is more!

Este statementul de la care pornim, mai cu seama cu cat simplitatea este cel mai greu lucru de obtinut. Incearca sa nu incarci tinuta facand exces de machiaj, bijuterii sau accesorii. Chiar daca ai un stil mai extravagant si iti place sa fii mereu in centrul atentie, scoate tinuta din anonimat urmarind cu atentie sfaturile specialistilor in domeniu si tutoriale de moda. Vei avea ce aplica cu siguranta!

4. Alege o tinuta in care sa te simti confortabil

Nu uita ca tu porti tinuta si nu invers, asadar ai grija ce alegi, asal incat sa te simti in largul tau pana la final. Pantofii ori sandalele trebuie sa armonizeze intregul outfit, prin urmare adapteaza tot nevoilor si dorintelor tale.

5. Daca mergi insotita este de preferat sa te potrivesti cu partenerul pentru a nu face nota discordanta

Nu ezita sa cereti sfaturi si pareri inainte de a iesi din casa. Consulta-te cu cea mama sau cea mai bune prietena si roaga sa iti ofere opinia sincera, astfel incat sa aveti si recomandari obiective.

In final, este important sa mai retii ca in mare parte atitudinea este cea care va face diferenta. Persoanele pline incredere si stapane pe calitatile lor vor pasi mai relaxate in orice spatiu, asadar o doza de curaj bine asumata va intoarce numeroase complimente.