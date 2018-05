Cerceii Poppy cu diamante negre

Inspirați de sărutul roșu al verii și delicatețea aparte a florilor de mac, cerceii Poppy din aur de 14k vor oferi un aer de prospețime și veselie bluzei tale preferate. Jocul de culoare al acestora este accentuat prin stratul de aur roz aplicat în interiorul cerceilor, diamantele negre constituind detaliile prețioase care evidențiază forma deosebită a acestora. Dacă ești o fire romantică și îți place să petreci timp în natură, cerceii Poppy sunt perfecți pentru tine și te vor face să te simți specială ori de câte ori îi vei purta.

Cerceii Tulips

Acest model de cercei reprezintă alegerea perfectă pentru zilele în care vrei să adaugi un strop de grație și eleganță look-ului tău. Încărcați de expresivitate și luminozitate, cerceii Tulips pot fi purtați ca un accesoriu statement sau, pentru un plus de strălucire, alături de colierul Tulip. Imaginează-ți cât de bine va arăta o rochie alba dintr-un material fluid completată de acest set de bijuterii.

Cerceii Lily of the Valley

Te-ai gândit vreodată cum interpretarea abstractă a unei ramuri de lăcrămioară se poate transforma într-o pereche de cercei? Modelul Lily of the Valley îți va conferi o stare de bine și va atrage o mulțime de complimente din partea prietenilor. Cerceii sunt o prezență delicată, accentuând naturalețea stilului tău. Îi poți purta împreună cu o bluză vaporoasă din in sau cu o rochie de mătase în nuanțe pastelate.

Un aspect inedit al acestor modele ține de variantele de finisare. Poți opta pentru o bijuterie mată, realizată prin tehnica sablării și ideală pentru un look neconvențional, iar pentru o apariție strălucitoare alege varianta lucioasă.

Dacă îți plac propunerile noastre, te invitam să-ți alcătuiești un outfit de vară combinând piesele tale vestimentare preferate cu bijuterii de inspirație florală.