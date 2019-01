Valul de reduceri din magazine te poate face sa iti doresti sa adaugi in cosul tau de cumparaturi lucruri mai mult sau mai putin utile, existand riscul ca in scurt timp acestea sa nu iti mai placa sau sa nu mai vrei sa le porti.

Opteaza pentru articole vestimentare din materiale de calitate

Atunci cand in magazine sunt reduceri de sezon, suntem tentati sa cumparam doar uitandu-ne la pret. Nu trebuie sa pierdem din vedere, totusi, calitatea articolului vestimentar cumparat.

Poate ca un produs din materiale naturale, cu cusaturi delicate va fi mai scump decat unul din materiale sintetice cu cusaturi mai simple, dar cu siguranta va putea fi purtat un timp indelungat. Materialele pretioase sau naturale sunt de efect, rezista mai bine si au un ciclu de viata mai lung.

Pantalonii cu detaliu din catifea pot fi alegerea ideala daca esti adepta materialelor pretioase si rezistente. Pantalonii Lara sunt evazati si pot fi purtati atat la ocazii speciale cat si in medii formale, fiind o piesa statement, ce ofera un aer elegant tinutei.

O alta alegere inspirata este o fusta ampla din jacquard satinat, eleganta, cu un imprimeu atemporal, care poate fi purtata atat la o ocazie speciala, dar si la birou in cazul in care ii asortezi o camasa simpla.

1. Cauta-ti o rochie preferata

Cu siguranta in anul ce vine vei fi invitata la diverse evenimente. Cum ar fi sa iti pregatesti tinutele inca de pe acum?

Perioada promotiilor iti ofera sansa de a achizitiona o rochie scumpa, eleganta si delicata la un pret mai mic. Cauta un model versatil, pe care sa il poti purta la diferite momente importante si pe care sa il accesorizezi usor.

Esti adepta rochiilor romantice si boeme? Atunci asigura-te ca in garderoba ta se regaseste o rochie din tulle si dantela cu aplicatii brodate si talie accentuata. Acest model poate fi purtat in orice sezon, iar pretul special este doar un motiv suplimentar de a o achizitiona.

Preferi un stil feminin dar clasic, care sa nu isi piarda din eleganta? Rochia dreapta din broderie sparta, fara maneci, este cea care te pune in evidenta oriunde ai alege sa o porti! In plus culoarea neagra o face potrivita pentru o multime de ocazii. Desigur din dressingul tau ar fi bine sa nu lipseasca o rochie conica, intr-o culoare neutra care sa-ti evidentieze silueta.

2. Completeaza-ti garderoba cu tinute de birou

Daca este ceva ce poti cumpara fara masura, acestea ar fi cu siguranta tinutele pentru birou. In fiecare zi ai nevoie de o noua camasa sau un pulover asortat, si ce moment ar fi mai potrivit pentru completarea garderobei daca nu perioada de reduceri?

Alege dintre zecile de modele cu imprimeuri si detalii diferite, astfel incat sa ai o tinuta noua in fiecare zi!

Opteaza pentru modele delicate si unice cu imprimeu, ce vor transforma orice outfit intr-unul special. Mai mult, acest tip de camasa poate fi purtat cu orice pereche de pantaloni din garderoba ta! Daca esti in cautarea unei camasi cu iz primavaratic, camasa Marga este castigatoare. Imprimeul jucaus si design-ul simplu vor fi secretele tale pentru un look perfect.

Pentru zilele friguroase inca poti opta pentru pulovere in culori uni, pentru a se potrivi cu camasile imprimate. Alege dintr-o multime de modele si culori de pulovere cu preturi incepand de la 59,90 lei.

Scopul tau principal atunci cand alegi sa cumperi in perioada promotiilor este sa nu iti depasesti bugetul. Daca articolul vestimentar nu poate fi purtat suficient sau iti limiteaza alegerile, mergi mai departe.

