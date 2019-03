5 ceasuri de damă Fossil pentru un look elegant

Ceasurile de damă Fossil s-au impus în preferințele doamnelor drept unele dintre cele mai populare accesorii care completează estetic o ținută, conferindu-le un touch de inspirație!

Iată câteva modele pe care să le iei în considerare pentru a-ți regăsi feminitatea, indiferent de ceea ce porți!

Ceasurile de firmă nu sunt doar un moft, sunt o confirmare a faptului că meriți ceva de calitate și că o investiție mai generoasă înseamnă durabilitate și încredere. Până la urmă, să investești în accesoriile de lux ar putea fi catalogat o exagerare, dar ne place să credem că uneori ai nevoie de răsfăț pentru că nu trebuie să muncești doar pentru a te mulțumi pe bucățele, ci și pentru a-ți aduce satisfacții pe termen lung. De asta credem că ceasurile de damă Fossil ar fi o alternativă interesantă pentru a completa diverse apariții pe care le-ai gândit cu ce ai prin garderobă. Cu siguranță vei marca un look rafinat cu minim de efort.

Ceasuri de dama deosebite

Ceas de damă Fossil bleumarin închis

Când vine vorba despre ceasuri de damă Fossil, am paria și pe un model atipic, unul într-o culoare originală - un albastru metalic care se potrivește unor ținute cât mai diverse. Poate adăuga, prin tonul antichizat al brățării, o notă de finețe. Este un ceas cu funcții (oră, minut, scundă, dată) și mecanism Quartz, iar cadranul este cu model Guilloche și display-ul analog. Închiderea este sigură, tip butterfly, cu buton dublu.

Ceas Fossil cu brățară metalică Tailor

Dacă îți plac accesoriile aurii, am găsit un ceas de damă Fossil foarte elegant , unul destul de strident ca înfățișare dar deloc sfidător. Ai putea spune că este o opțiune formală, dar noi o vedem mai degrabă una chic - are mecanism Quartz, brațară metalică și se recomandă că stil casual grație carcasei rotunde, care este mai degrabă un auriu rose. Pont: îl poți oferi cadou pentru că se livrează în ambalaj personalizat.

Ceas Fossil Carlie cu brățară roz din piele

Din colecția Carlie, am ales un ceas de dama Fossil care se potrivește mai degrabă rochiilor, ținutelor mai feminine. Pe cât de simplu este ca înfățișare, pe atât de ofertant este ca mix and match cu diverse haine. Un stil fashion foarte simpatic, se remarcă prin carcasa rotundă cu pietricele în margine parțial placat și cadranele aurii, geamul din cristal mineral. Are afișaj linii și cifre romane, iar cel mai cool aspect este brățară de culoare roz prăfuit cu un finisaj completat de o cusătură decorativă de culoare albă.

Ceas Fossil pentru dama cu brățară subțire

Finuț, versatil, ușor de întreținut, cu un design plăcut și un aspect rafinat mulțumită brățării fine la atingere. Ceasul clasic de damă de la Fossil este elegant prin simplitatea lui, fiind un accesoriu care se mulează pe mai multe ținute pentru că are o nuanță crem, discretă, ce îl face ușor de adăugat chiar și la ținutele sport, mai lejere. Ca detalii tehnice: display analog, mecanism Quartz Miyot, mecanism japonez, cadran crem, carcasă rotundă argintie, logo pe cadran și arătătoare cu inserții luminoase.

Ceas din oțel inoxidabil de la brandul Fossil: un model pentru dame

Unul dintre cele mai cool ceasuri de dama Fossil este cel cu brățara subțire din oțel inoxidabil, un model Georgia ES2830. Ne-a plăcut mai ales pentru cadranul în tonuri fosforescente, unul care este decorat cu pietre albe de cristal (și pe margine, și în mijloc) pe fond argintiu. Afișează ora, secundă, minutul și are mecanism Quartz, display analog și face parte din linia Jocelyn, geamul fiind mineral.

