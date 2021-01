Cum îți poți personaliza husa de telefon

Rolul unei huse de telefon este acela de a proteja aparatul, însă, o poți folosi și pentru a oferi dispozitivului un aspect unic. Husele personalizate nu mai constituie de mult un lucru neobișnuit, frecvent, ele putând fi comandate odată cu telefonul.

Sunt numeroase modurile în care îți poți personaliza husa de telefon, așa că ai putea fi în încurcătură dacă trebuie să faci o alegere. Tocmai de aceea, îți prezentăm cele mai populare soluții de personalizare, poate-poate te inspiri de aici.

Fotografie personală

Mulți preferă să își personalizeze husa de telefon cu propria fotografie sau cu o poză a copiilor ori familiei. Opțiunile nu se limitează doar la atât, putând să alegi o poză cu animalul de companie, sau cu un peisaj superb pe care l-ai fotografiat în ultima vacanță. De asemenea, nimeni nu te poate opri să îți personalizezi husa cu o fotografie a mașinii și a oricărui alt lucru care are o valoare pentru tine.

Trupa preferată

Dacă ești fan înrăit al unei trupe sau al unui artist anume, îți poți arăta admirația personalizându-ți telefonul cu imaginea sa. Nu este foarte greu să găsești o fotografie reprezentativă, care poate fi una de studio sau o poză dintr-un concert. Dacă ești chiar tu cel care a făcut fotografia stând în primele rânduri la concert, cu atât mai bine. Iar, dacă vrei ca telefonul tău să fie absolut unic, poți folosi o poză făcută alături de idolul tău sau autograful cu dedicație pe care acesta ți l-a dat.

Echipa preferată

Poți proceda, în mod similar, în cazul în care ești suporter și nu vrei să te rezumi doar la a purta culorile echipe cu care ții. Emblema echipei favorite ar sta foarte bine pe husa telefonului tău, la fel și o poză cu stadionul sau vitrina cu trofee. Sau, dacă ai simpatiile tale față de unul sau mai mulți jucători, o imagine cu ei în plină acțiune face senzație, dacă o aplici pe husă.

Jocuri video

Dacă ești gamer și ți-ai luat un telefon special configurat pentru jocuri, trebuie să îl faci și să arate ca atare. În acest sens, îi poți personaliza husa cu scene din jocurile preferate, personaje sau logouri futuriste. Imaginile trebuie să fie de înaltă rezoluție pentru a părea cât mai realiste.

Meme-uri

Meme-urile sunt sarea și piperul rețelelor de socializare, pentru că te fac să zâmbești, chiar și atunci când ai o zi proastă. Multe din ele „au făcut istorie”, iar, dacă vrei să conferi telefonului tău un aspect haios, le poți imprima pe husă. Sigur ai câteva meme-uri preferate, iar singura dificultate ar fi să te decizi pe care să-l alegi pentru a-ți personaliza telefonul.

Mesaje Keep Calm and…

Le-ai văzut peste tot și ai zâmbit la multe dintre ele. Este vorba despre citatele care încep cu „Keep Calm and…” și continuă cu diferite formulări și desene. Mesajul original era „Keep Calm and Carry On” și a fost lansat într-un context cât se poate de serios, atunci când Marea Britanie se pregătea pentru cel de-Al Doilea Război Mondial. Imaginația colectivă a parodiat mesajul în fel și chip, iar nenumăratele variante apar printate pe o serie de obiecte. Poți alege și tu varianta preferată sau chiar poți crea propria variantă, pe care s-o imprimi pe husa telefonului, pentru un look original.

Contează foarte mult și calitate husei, care trebuie să fie rezistentă, pentru a-și îndeplini rolul de protecție, dar și pentru a suporta procesul de imprimare. De exemplu, astfel de huse pentru telefoanele Samsung găsești pe brandgsm.ro , unde îți poți alege modelul cel mai potrivit pentru telefonul tău.

Imagine de StockSnap de la Pixabay