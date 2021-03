Top 5 motive pentru a dormi doar in lenjerii de pat de bumbac

Sanatatea si starea noastra de bine depind de un somn odihnitor, asa ca patul trebuie sa fie confortabil si sa te imbie la sa dormi profund. Iata de ce, lenjeria de pat este un aspect important de care trebuie sa tii cont atunci cand achizitionezi lucruri pentru casa.

Specialistii in domeniul home&deco recomanda lenjeriile din bumbac 100%.

Ce este bumbacul?

Bumbacul este o fibra textila creata din semintele plantei de bumbac. De secole bune, acest material este cea mai folosita tesatura la nivel mondial, foarte apreciata pentru ca este moale, pufoasa si versatila.

Top 5 beneficii ale unei lenjerii de pat de bumbac:

Lenjeria din bumbac regleaza temperatura corpului.

In timpul verii, bumbacul are un efect racoritor, iar iarna, el emana caldura. Acest material permite pielii sa respire si aerului sa circule usor prin fibrele sale. Asadar, indiferent de temperaturile de afara, nu vei transpira si, implicit, nu vei raci. Persoanele care transpira abundent se vor simti minunat in acest tip de lenjerie de pat.

Lenjeria din bumbac este moale si blanda cu pielea.

Daca ai o piele sensibila, atunci vei aprecia o lenjerie de pat din bumbac 100%, pentru ca este natural hipoalergenica, antibacteriana si blanda cu pielea, fiind recomandata inclusiv copiilor.

Lenjeria din bumbac dureaza mult.

Lenjeria de pat din bumbac ofera un somn odihnitor si nu se uzeaza usor. Ea rezista in timp, gratie calitatii fibrelor.

Lenjeria de pat din bumbac te ajuta sa economisesti timp si bani.

Lenjeria de pat din bumbac are o durata indelungata de folosinta, nu se rupe si nu se deterioreaza rapid, asadar, nu este necesar sa o schimbi des. In plus, este usor de intretinut, de calcat, spalat si curatat, astfel ca economisesti si timp, si bani, daca investesti intr-o lenjerie de pat din bumbac.

Lenjeria de pat din bumbac te ajuta sa fii mai fericit.

Este foarte placuta la atingere si se gaseste in diverse modele si culori, putandu-ti schimba intreaga stare de spirit. Timpul petrecut cu familia in dormitor va fi influentat pozitiv si de textura si designul lenjeriei de pat alese. Cele din bumbac 100% ofera un confort sporit, relaxare si rasfat. Acest material este confortabil, moale si potrivit oricarui sezon.

Brandul Novahouse se remarca printr-un design modern si colorat, in nuante si imprimeuri potrivite oricarui stil: modele cu inimioare, perfecte de achizitionat si de daruit in luna iubirii, modele pentru optimisti, realizate intr-o cromatica vesela, modele pentru romantici, cu flori si buline, modele pentru copii, cu Batman, stelute sau fluturi.

Lenjeriile de pat din bumbac Novahouse confera dormitorului un aspect chic si modern, iar momentele de odihna sunt o placere pentru intreaga familie.