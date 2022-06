Influentele streetwear definesc tendintele acestei veri

Stilul lejer, croielile simple si culorile inspirate din urban sunt elementele care vor defini tinutele acestei veri.

Ultima campanie epantofi.ro dezvaluie una dintre cele mai populare tendinte ale acestei veri, si anume, comoditatea stilului streetwear. Stilul lejer, croielile simple si culorile inspirate din urban sunt elementele care vor defini tinutele acestei veri. Mai mult, pentru a fi complet in ton cu aceasta tendinta, sneakersii sunt obligatorii.

Modelele de pe epantofi.ro sunt dovada clara a faptului ca incaltamintea este la fel de importanta ca articolele vestimentare principale in ceea ce priveste exprimarea personalitatii. Tocmai de aceea, suntem mai mult decat convinsi ca vei gasi sneakersi exact pe gustul tau. Vans este unul din brand-urile care reprezinta alegerea perfecta in materie de streetwear.

Tenisi tip skater - vara aceasta este despre a te afisa in tinute lejere, largi, care nu iti limiteaza libertatea de miscare. Modelul Old Skool ultra-flat, sau chiar low-top, sunt alegerea perfecta pentru zilele in care iti doresti sa oferi personalitate tinutei tale, dar sa fii confortabila in acelasi timp.

Dad sneakers - tenisii pe care ii poarta tatii nostri reprezinta una din cele mai purtate modele in acest sezon. Cu o talpa care e de o grosime modesta si inspirata din anii 90, perechea Varix WC creata de Vans, e incaltamintea care te introduce in centrul stilului streetwear si atrage toate privirile.

Colorblock - acest ultim model este un statement care te salveaza in cadrul unor ocazii mai deosebite. Mai mult, e despre cum culorile pot fi imbinate intr-un mod care ofera uniformitate tinutei. Sk8-Hi vine intr-o multitudine de nuante si imprimeuri, exprimand stilul inspirat din urban pe care Vans il are de atat de mult timp.

”Sneakersii prezenti in campanie sunt meniti sa exprime modul in care oamenii se inspira din mediul urban ce ii inconjoara zi de zi, de la street fashion-ul consacrat pana la skaterii sau bikeri pe care ii vezi prin oras.” - Emilia Kargol, Marketing Campaign Manager

