Muzica si denimul, combinatia must-have a verii!

Odata cu aparitia sezonului cald, Levi's iti prezinta cele mai cool outfit-uri pentru festivalurile de muzica

Vara anului 2022 se remarca prin libera exprimare, dorinta de reinventare si combinatii indraznete. Pe langa temperaturile ridicate, isi fac aparitia si mult asteptatele festivaluri de muzica - ocazii perfecte pentru experimentarea tendintelor actuale.

Levi's a pregatit o serie de articole care reprezinta alegerea potrivita atunci cand vine vorba de exprimarea stilului personal printr-un outfit fresh, cool dar si confortabil in acelasi timp.

Si cum amintirile memorabile se creeaza incepand cu look-uri emblematice, prima piesa care se face remarcata este perechea de pantaloni Shorts '501. Un model inspirat dupa clasicul '501 Original, varianta pantalonilor scurti pastreaza aerul rebeliunii tineresti si capacitatea de a oferi oricui posibilitatea de auto-exprimare. Astfel, indiferent daca iti doresti sa porti niste cizme stil cowboy sau un top cu paiete atunci cand iti asculti live artistul preferat, pantalonii Shorts '501 sunt gata sa iti completeze outfit-ul.

Un alt laitmotiv al acestei game de vara este prezenta culorilor indraznete. Purtate atat in combinatii neobisnuite, cat si monocrom, acestea ofera in mod garantat un plus de stil si se pliaza impecabil pe diversitatea tinutelor de festival. Descopera o multitudine de articole de acest fel, doua exemple fiind perechea de blugi '80 Mom Jeans intr-un verde acaparator, ce are ca element principal bumbacul organic si un set compus dintr-o camasa tip Camp Shirt si pantaloni scurti cu un imprimeu floral ce jongleaza cu nuantele de verde si portocaliu, oferind un aer exotic.

Nu in ultimul rand, Levi's ofera si o varietate de accesorii ce sunt menite sa completeze tinutele sezonului estival - genti in stil tote bag cu print-uri grafice, incaltaminte ce are la baza tehnologia Ortholite, bucket hats sau borsete.

Viziteaza levis.com si descopera viitoarele look-uri pentru festivalurile la care vei participa!

Vizionare placuta