Cel mai hot trend al sezonului - colecția Lined de la Crocs!

Cu toamna la orizont, garderoba are și ea nevoie de o schimbare radicală. Rochiile maxi și pantofii slingbacks sunt dați pe haine lejere și încălțăminte confortabilă. Dar cum faci să ai un look care să-ți ofere libertate de exprimare la cote maxime și relaxare în același timp?

CP

Pe lângă grija cu care-ți alegi item-urile vestimentare - referindu-ne aici la croiala, materialul și textura acestora - e foarte important să ai la îndemână câteva perechi de pantofi stylish, care totuși nu te vor deranja după doar o oră de purtare. Astfel, îți aducem în centrul atenției cea mai nouă colecție Crocs, Lined. Aceasta este în mod evident - conform tendințelor actuale mai ales - the fever of the season! Fie că e vorba despre job, un brunch cu familia sau o ieșire în oraș alături de prieteni, Crocs a elaborat o gamă de încălțăminte superbă și perfectă pentru orice ocazie!

Colecția Lined include cele mai emblematice modele Crocs, oferindu-ți astfel pantoful ideal pentru a-ți exprima individualitatea. Aceasta este segmentată în 3 siluete principale Furever Crush, Stomp Lined Clog și Stomp Puff Boot. Fiecare este disponibil în diferite culori, însoțit de elementele caracteristice ale gamei și un design îndrăzneț. Mai mult de atât, perechile au integrate cele mai inovatoare tehnologii ale brandului, precum Croslite sau Dual Crocs Comfort, pentru o potrivire mai relaxată a piciorului .

Furever Crush se remarcă prin căptușeala de tip faux shearling și tocul ușor insesizabil, fiind o pereche ideală pentru zilele în care ideea de casual îți definește ținuta. Modelul este disponibil într-o nuanță de bej calm, albastru pal și negru. Asortează-l cu niște jorts, șoseste lungi albe și un hoodie într-o culoare puternică.

Stomp Lined Clog este doar despre exagerare. Dacă te consideri o persoană care depășește orice limită sau trend atunci când vorbim de styling vestimentar, aceasta este perechea perfectă pentru tine. Platforma elegantă dar supradimensionată, căptușeala de faux shearling și opțiunile coloristice (alb murdar și burgundy) sunt elemente care vor atrage clar atenția asupra ținutei tale. Poți să-i combini lejer cu rochie mini tricotată.

Stomp Puff Boot reprezintă piesa statement dintr-un outfit. Deși modelul este disponibil în două nuanțe clasice - negru și maro - , construcția îndrăzneață este de ajuns pentru a îndrepta toate privirile către tine. Talpa masivă, construcția high și căldură oferită de căptușeala din interior, fac din acest item alegerea ideală pentru zilele ce par interminabile, în care singurul lucru de care ai nevoie sunt niște pantofi buni, răbdare și multe căni de cafea.

Nu în ultimul rând, colecția vine însoțită de o gamă deosebită de accesorii - de la Jibbitz în temă cu sezonul, până la șosete cu pattern-uri interesante.

Descoperă întreaga colecție Lined în magazinele Crocs din România.

Vizionare placuta