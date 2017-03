Persoanele opuse, care gandesc diferit, pot sa puna bazele acelor casnicii care tin o viata intreaga sau e vorba doar de o atractie de scurta durata, ce paleste in fata timpului? Dar nu e riscant si sa ai ca iubit un barbat care seamana prea mult cu tine? Ca in orice disputa ce tine de amor si de caile lui intortocheate, adevarul nu este unul singur, ci se traduce si imbraca diverse forme in functie de asteptarile si dorintele fiecarei persoane in parte.

Cand intervine rutina

Nu trebuie sa gandesti la fel si sa actionezi precum perechea ta ca sa ai parte de acel happy end la care tanjim cu totii, sustin cercetatorii de la Universitatea Columbia, din America. In cadrul unui studiu, citat de dailymail.co.uk, specialistii au ajuns la concluzia ca asemanarile nu unesc, ci mai degraba dezbina destine, pentru ca plictiseala isi gaseste repede loc in cuplu si riscul ca unul din cei doi sau chiar ambii parteneri sa calce stramb este mare. In schimb, ceea ce e esential pentru a face o relatie sa mearga este sa ai libertate si sa poti obtine de la cel iubit acele lucruri care te multumesc pe plan afectiv.

Contrariile se atrag, un exemplu concret

Brad Pitt si Jennifer Aniston pareau sa fie perfecti unul pentru celalalt, atat fizic, cat si psihic: actori celebri, frumosi, care tineau mult la intimitate si promovau un stil de viata sanatos, fiind modele pentru tinerele generatii.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: baranq , Shutterstock