Chiar si in vremuri incerte, este intotdeauna important sa ai incredere in tine si sa nu lasi ca nimic sa stea in calea fericirii tale.

Iata cateva motive marunte care sa te convinga ca lucrurile sunt mult mai frumoase decat crezi tu:

1. Esti in viata;

2. Ai posibilitatea de a vedea fiecare rasarit si apus;

3. Ai sansa sa auzi pasarile cantand si sa vezi valurile cum se izbesc de tarmul marii;

4. Poti merge afara sa simti cum vantul iti zboara pletele si cum soarele iti incalzeste pielea;

5. Poti manca tort de ciocolata;

6. Nu mergi seara la culcare flamanda;

7. Te trezesti in fiecare dimineata cu un acoperis deasupra capului;

8. Poti zambi;

9. Cineva iti poate spune "Te iubesc";

10. Ai posibilitatea de a alege ce haine poti purta;

11. Nu iti este teama pentru viata ta;

12. Ai depasit atat de multe obstacole in viata; ai invatat din greseli si ai mers mai departe;

13. Ai ambitie;

14. Esti sanatoasa si puternica;

15. Ai o persoana careia ii este dor de tine si asteapta cu nerabdare sa te vada;

16. Ai pe cineva cu care sa razi amintindu-ti de vremurile bune;

17. Poti imbratisa oricand pe cineva;

18. Ai acces la apa potabila;

19. Ai acces la ingrijire medicala;

20. Ai acces la internet;

21. Poti citi.

Adevarul este ca te descurci mult mai bine decat milioane de oameni de pe aceasta planeta. Asadar, aminteste-ti sa fii recunoscator pentru toate lucrurile pe care le ai. Chiar esti o norocoasa! Tine minte asta.

foto interior si prima pagina: FCSCAFEINE , Shutterstock