In timp ce anumiti factori care afecteaza fericirea sunt in afara controlului nostru (da, genetica joaca un rol important ca si circumstantele actuale de viata), exista intotdeauna actiuni pe care le putem lua in considerare pentru a ameliora vibratiile noastre bune.

Ia in considerare cateva dintre ideile de mai jos... sau chiar toate!

1. Asculta melodia ta preferata. Incearca sa nu zambesti cand incepe piesa care iti place tie.

2. Fa-ti biletele. Scrie 3 lucruri pozitive in fiecare zi pentru a fi mai optimista si mai putin stresata.

3. Iesi afara. Doar cateva minute de aer proaspat iti pot oferi o perspectiva noua. De asemenea, o plimbare in natura ajuta la reducerea stresului.

4. Fa un compliment. Cu cuvintele tale. Zambetul sincer de pe buzele unei persoane iti va face ziua mai frumoasa.

5. Ofera-ti un impuls... de nutrienti sanatosi. Si aici ma refer la fructe, legume si proteine. Cand corpul tau se simte bine, si creierul este fericit.

6. Lasa un biletel. Poti face ziua cuiva mai frumoasa lasand un biletel cu un mesaj dragut.

7. Spune "Multumesc". Chiar si acest mic act de recunostinta va creste optimismul.

8. Invata ceva nou. Ce zici de niste cursuri de fericire?

9. Uita de trecut. Iti poti stimula fericirea prin desprinderea de negativitatea din trecut.

10. Incearca ceva nou. Iesi din rutina si fa ceva nou. Poate fi ceva simplu - mersul catre munca pe o strada diferita.

11. Cheltuieste cativa banuti. Trucul este sa ii cheltui pe o experienta frumoasa.

12. Trimite un mesaj unui prieten. Spune-i doar ca esti norocoasa ca este in viata ta.

13. Fa-ti planuri. Chiar si un mic plan de la care ai asteptari te face mai fericit. Anticiparea este precum o arma secreta a fericirii.

14. Ajuta pe cineva. Una dintre cele mai rapide cai de a simti fericire in suflet este sa faci ceva bun pentru altcineva.

15. Nu te compara. Nu te concentra asupra lucrurilor pe care nu le-ai rezolvat.... ci asupra celor pe care le-ai realizat pana acum.

16. Zambeste. Potrivit unui studiu, oamenii care zambesc dupa o activitate stresanta au ritmul cardiac mai crescut decat cei care nu o fac. Functioneaza chiar si cu un zambet fals.

17. Poarta culori aprinse. Cand nu te simti in apele tale, alege haine colorate.

foto interior si prima pagina: BSG Shutterstock

18. Citeste ceva. O carte preferata, un articol inspirational... ceva care sa fie o sursa de energie pozitiva.

19. Gandeste pozitiv. Nu conteaza cat de rau par lucrurile, fii recunoscatoare pentru tot ce ai obtinut pana acum.