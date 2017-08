Aceste citate pot fi considerate adevarate lectii de viata pentru persoanele care au nevoie de o mana de ajutor in a isi infrunta temerile si fricile.

foto interior si prima pagina: Zolotarevs Shutterstock

Va invit sa le cititi si sa le dati mai departe oamenilor care credeti ca ar avea nevoie de ele.

1. Lucrul de care iti este cel mai frica nu are putere. Frica ta este cea care are putere. Infruntarea adevarului te va elibera cu adevarat.

2. Sa nu ma tem. Frica ucide mintea. Frica este moartea marunta, purtatoarea desfiintarii totale. Voi infrunta frica. O voi lasa sa treaca peste mine, prin mine. Si, dupa ce va fi trecut, imi voi intoarce ochiul interior si voi privi in urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai fi nimic. Voi ramane doar eu.

3. Scopul meu este sa uit durerea vietii. Sa uit de durere, sa o sfidez, sa o reduc. Si sa rad.

4. Tot ceea iti doresti se afla de cealalta parte a fricii.

5. Principalul dusman este frica. Credem ca este ura, dar, de fapt, este frica.

6. Exista doua cai pe care poti merge: credinta sau frica. Este imposibil ca in mod simultan sa ai incredere in Dumnezeu si sa nu ai incredere in Dumnezeu.

7. Daca esti deprimat, traiesti in trecut; daca estei anxios traiesti in viitor, daca esti linistit, in pace, traiesti in prezent.

8. Prea multi dintre noi nu isi traiesc visurile fiindca isi traiesc fricile.