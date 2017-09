Sofia Villani Scicolone Ponti (cu numele de scena Sophia Loren) este o actrita italiana de film, devenita cunoscuta in intreaga lume datorita talentului sau actoricesc, elegantei si rafinamentului sau. In 1961 ea a castigat Premiul Nobel pentru interpretarea din filmul La ciociara.

sursa foto interior si prima pagina: Wikipedia

Am adunat cele mai frumoase citate ale frumoasei actrite care pot fi adevarate lectii de viata pentru noi toti:

1. Sa reusesti intr-o profesie dificila necesita o incredere oarba in tine insuti. Tocmai de aceea oameni aproape lipsiti de talent, dar care cred in ei, ajung deseori mult mai departe decat unii care au talent, dar nu incredere.

2. Exista o fantana a tineretii: este mintea ta, talentele tale, este creativitatea pe care o aduci in viata ta si in vietile celor pe care ii iubesti. Daca inveti sa folosesti aceasta sursa, atunci poti invinge intr-adevar varsta.

3. Nimic nu face o femeie mai frumoasa decat propria sa convingere ca este frumoasa.

4. Seductia si senzualitatea constau 50% din ceea ce ai si 50% din ceea ce oamenii cred ca ai.

5. Inconjoara-te intotdeauna de oamenii pe care ii placi, oameni cu care poti avea o conversatie placuta, de la care ai ce sa inveti.

6. Rochia unei femei ar trebui sa fie precum un gard de sarma ghimpata: sa-si atinga scopul fara sa obstructioneze vederea.

7. Greselile sunt pretul pe care il platim pentru o viata plina.

8. Trebuie sa faci niste alegeri in viata si sa continui din acel punct. Nu-mi place sa ma uit in urma. Te-ar duce in pragul nebuniei si n-ar avea niciun rost, caci nu poti schimba trecutul. Nu mai exista.

9. Daca nu ai plans, n-ai cum sa ai ochii frumosi.

10. Dintotdeauna am privit lucrurile intr-un mod pozitiv si acum fac acelasi lucru. Am fost mereu capabila sa depasesc problemele din viata mea, sa merg mai departe si sa ma gandesc la viitor.

11. N-am incercat niciodata sa imi reprim amintirile din trecut, chiar daca unele sunt dureroase. Nu ii inteleg pe cei care fug de trecutul lor. Toate lucrurile prin ceea ce treci te ajuta sa devii persoana care esti.

12. Atunci cand esti mama, nu esti cu adevarat niciodata singura in gandurile tale. O mama trebuie sa gandeasca intotdeauna de doua ori, o data pentru ea si o data pentru copilul ei.

13. Nu frumusetea hotaraste pe cine iubim, ci iubirea hotaraste pe cine consideram frumos.

14. O viziune trecuta prin filtrul gandirii unui pesimist poate sa afecteze deoarece pesimistii tind sa fie depresivi.

15. Frumusetea este ceea ce te simti in interior si ea este cea care se reflecta in ochii tai. Nu este ceva care tine de fizic.