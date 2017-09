Regrete, regrete si iar regrete... Oriunde mergi, acestea sunt cumva prezente in viata noastra. La un moment dat vom ajunge sa fim suprinsi de pareri de rau din cauza deciziilor din trecut si ne vom pierde in memoria dorintelor trecute. Nu vrem ca viitorul nostru sa fie pierdut in trecut, asadar iata cateva lectii de viata pentru a invata si a schimba directiile cat inca mai putem.

1. Nu pierde timpul

Timpul poate fi un mare vindecator sau un mare ucigas; asadar, totul depinde de tine si de prezentul tau. Modul in care iti petreci zilele te va afecta in viitor si vei putea spune povestea tinerei generatii astfel incat sa nu faca aceleasi greseli.

2. Fa-ti propriile reguli

Nu urma pasii unei alte persoane; nu deveni o replica a unei alte persoane. Nu vei ajunge nicaieri daca alegi sa faci asta. Pentru a castiga ceva in aceasta viata trebuie sa iesi din zona de confort, sa visezi maret, sa depasesti obstacole. Altfel, vei fi doar o alta persoana fara chip in multime.

3. Urmeaza-ti inima

Este intotdeauna recomandat sa asculti oamenii din jurul tau, insa nu trebuie sa si pui in aplicare sfaturile pe care le primesti. Primul lucru pe care ar trebui sa il faci este sa iti asculti inima; ea stie intotdeauna ce isi doreste.

4. Nu te mai plange

Stiu, uneori viata este nedreapta. Insa nimeni nu va rezolva problemele pentru tine. Intr-un final, tot tu va trebui sa te ridici de jos, sa iti stergi lacrimile si sa inveti sa mergi mai departe. Nu pierde timpu, incepe rezolvarea problemelor tale.

5. Uneori ai nevoie de liniste

Nu trebuie sa reactionezi la fiecare situatie. Uneori exista momente cand ai posibilitatea de a alege intre o reactie si o tacere. Nu te grabi, analizeaza situatia si afla ce este de facut.

6. Banii nu sunt solutia tuturor problemelor

Banii nu pot cumpara fericirea. Trebuie sa intelegi ca a avea bani nu este sinonim cu a fi fericit. Deseori, in dorinta de a deveni bogati ne sacrificam visurile, relatiile, timpul si multe altele. Fii fericit acum... si banii vor veni impreuna cu munca grea.