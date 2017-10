"O persoana care prezinta atat calitati pozitive, cat si negative, care are puncte forte si slabe, nu este defecta... ci completa. Cand accepti acest lucru, in loc sa lucrezi in continuare la punctele slabe, incepi sa te eliberezi de vinovatie si de rusine. Nimic nu mai este de dorit decat aceasta naturalitate care emite simplitate." - Deepak Chopra

1. Stadiul atractiei

Iata care sunt cele 7 stadii prin care trece iubirea. Multi le mai numesc si cele 7 legi spirituale ale dragostei:

Pentru a fi cu adevarat atractiva, trebuie sa incepi sa fii tu insati. Sa te cunosti si sa simti dragoste fata de toate aspectele personalitatii tale unice este modul in care devii atragatoare pentru altii in aceeasi situatie.

"In fiecare dintre noi exista limitare si infinit, adevar si iluzie, pacat si sfintenie... si, in fiecare moment, cu constiinta, putem alege ceea ce vrem sa exprimam. Suntem atractivi cand alegem autoexprimarea onesta si totala." - aflam de pe peaceloveprosperity.

2. Stadiul infatuarii

Acesta este stadiul care pare sa estompeze liniile dintre mistic si realitate. Este calea catre un alt nivel de interactiune. Noi suntem cei care il experimentam, dar avem nevoie de cealalta persoana pentru a declansa acest stadiu. Toate ingrijorarile minore se topesc si nu mai au sens sau, in unele cazuri, putem uita complet de ele.