Gaseste un barbat care vede haosul din viata ta precum o arta. Un barbat care vede adanc in sufletul tau. Un barbat ai carui ochi parca se aprind cand te vad, ca si cum ai fi cea mai frumoasa capodopera din lume.

foto interior si prima pagina: Versta, Shutterstock

Gaseste un barbat care vede potential in tine... in fiecare secunda, in fiecare ora, in fiecare zi. Un barbat care vrea sa faca aceasta lume un loc mai bun pentru voi doi. Un barbat care nu te compara niciodata cu nimeni si nu te face sa simti ca trebuie sa schimbi ceva la tine.

Gaseste un barbat care accepta persoana care esti, care nu iti cere sa fii altcineva indiferent de situatie... pentru ca tu esti perfecta asa cum esti.

Gaseste un barbat care vrea sa fie cu tine, care iti trimite un mesaj doar pentru a iti spune ca ii lipsesti, care zambeste cand te intalneste seara, dupa o zi dificila de munca.

Gaseste un barbat care iti cunoaste toate secretele, care tine in mainile lui inima ta ca si cum ar fi cel mai de pret diamant din aceasta lume. Un barbat care dupa fiecare cearta te ia in brate si iti spune ca te iubeste.

Gaseste un barbat care te motiveaza, care te sfatuieste sa continui indiferent de cat de dificil este drumul, care vine cu idei creative pentru proiectele pe care le ai pe plan profesional. Un barbat care stie cat de norocos este sa se trezeasca si cineva sa ii ofere cel mai sincer si mai frumos zambet.

Gaseste un barbat care sa te faca sa visezi, sa vezi viata in culori. Un barbat care sa te ajute sa depasesti problemele cu care te confrunti si sa vezi fiecare lucru marunt si bun din aceasta lume gri.

Gaseste un barbat care sa iti dea putere doar tinandu-te de mana. Un barbat dispus sa treaca prin cele mai dificile furtuni alaturi de tine.

Gaseste un barbat care sa iti aprecieze ideile si gandurile si caruia sa nu ii fie teama sa iti spuna ce are pe suflet. Un barbat care sa te tina de mana cand dansezi pe strada si care chiar sa isi doreasca sa danseze cu tine.

Gaseste un barbat care sa te scoata din zona de confort si sa te ajute sa ajungi acolo unde iti doresti.

Gaseste un barbat care iti saruta tot corpul, nu doar buzele tale. Un barbat care sa iti vada sufletul, chiar si pe intuneric. Un barbat care sa aduca lumina in aceasta lume a ta.

Gaseste un barbat care sa isi dea seama cat de norocos este, care sa iti spuna cat de mult te iubeste, care sa te faca cea mai fericita femeie din lume. Un barbat care iti accepta greselile pe care le faci pentru ca esti un simplu om.

Da, o astfel de dragoste exista. Se numeste dragoste adevarata. Pura. Si daca inca nu ai gasit-o, ai rabdare, o vei gasi. Intre timp, traieste pentru tine!