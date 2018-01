foto interior si prima pagina: Tereshchenko Dmitry, Shutterstock

Schimbarea nu va veni daca asteptam alta persoana sau asteptam alte timpuri. Noi suntem cei pe care-i asteptam. Noi suntem schimbarea pe care o cautam.

1. Pentru a fi foarte bun intr-un domeniu, trebuie sa exersezi zilnic

Nu exista niciun moment care sa te schimbe brusc de la a nu avea succes la o persoana de succes. Indiferent de drumul pe care ai ales sa mergi in viata, trebuie sa exersezi zilnic. In unele zile vei fi motivata, in altele acesta va fi ultimul lucru pe care iti vei dori sa il faci. Nu te poti baza pe motivatie, trebuie sa te concentrezi pe imaginea de ansamblu. Daca muncesti pentru visul tau in fiecare zi, cel mai probabil vei ajunge acolo unde iti doresti.2. Timpul tau este pretios

O zi are atat de multe ore. Cu abilitati inteligente de gestionare a timpului, aceste ore sunt mai mult decat suficiente pentru a rezolva tot ce iti propui. Seteaza-ti o rutina. Trezeste-te in jur de 5:45 - 06:00, bea-ti cafeaua, ia micul dejun, fa un dus si pregateste-te de munca.

Tine minte urmatorul lucru: depinde doar de tine cum iti imparti timpul.

3. Trezeste-te devreme

Da, stiu! Acesta este cel mai greu, insa cel mai benefic obicei pe care sa il incluzi in rutina zilnica. Cele mai productive momente sunt cele dis de dimineata, la o cafea, in care inca ai mintea odihnita si totul este intr-o liniste incredibila in jurul tau.

Nu te multumi cu o viata confortabila - incearca cat mai multe lucruri cu putinta. Indiferent de hobby-uri, interese sau alte abilitati, iesi din zona de confort, ia decizii indraznete si vezi unde ajungi. Acest lucru se aplica atat in viata personala, cat si in cea profesionala.

5. Fericirea vine din interior

Nu te uita la viata pe care o au altii. Auto-reflectia este cheia fericirii. Acorda-ti timp pentru a te gandi la ce inseamna sa duci o viata de succes pentru tine. Scoate o foaie si scrie o lista lunga cu lucrurile care pot aduce fericirea. Incearca sa te indrepti catre aceste lucruri.

Nu te afli intr-o competitie cu nimeni altcineva in afara de tine.

6. Cel mai bun cadou pe care il poti oferi unei persoane este atentia

Intr-o societate intotdeauna pe fuga, atentia noastra este trecatoare. Ori de cate ori petreci timp cu un prieten sau un membru al familiei, pune telefonul la distanta si participa activ la conversatie. O discutie profunda poate avea efecte frumoase pentru ambele parti.

7. Invata de la oamenii care sunt diferiti de tine

Iesi din zona de confort si intalneste oameni care au o viata diferita de a ta, care gandesc altfel. Acestia pot avea un impact incredibil nu doar asupra stilului tau de viata, ci si asupra deciziilor pe care urmeaza sa le iei.

O varianta foarte simpla pentru a gasi oameni cu care nu ai mare lucru in comun: urmareste-i pe Instagram/ Twitter/ Facebook si vei fi surprinsa de ce poti invata de la ei in fiecare zi doar pierzand timpul pe social media.