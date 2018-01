Vazand ca altii au avut noroc in dragoste poate fi motivant sau descurajator in functie de starea ta de spirit. Si daca starea ta de spirit e “Toata lumea are noroc in dragoste, numai eu nu” atunci s-ar putea sa fie extrem de deprimant. Pe eharmony.com am descoperit care sunt caracteristicile femeilor care reusesc sa-si gaseasca jumatatea si aiba o relatie ca-n povesti.

Te intrebi de ce unele femei au noroc in dragoste, iar altele nu? Iata ce trbuie sa stii ca sa te numeri printre cele norocoase.

Ca sa ai noroc in dragoste, iesi cat mai mult in oras

Gasirea partenerului potrivit este in multe cazuri un joc al numerelor. Poti gasi dragostea ideala de la primul iubit? Nu e imposibil, dar sansele sunt foarte mici. Pentru cei mai multi oameni, e nevoie de multe intalniri si de multe incercari esuate inainte de a gasi un partener cu care sa fie compatibili. Sunt multe persoane singure care se plang ca nu gasesc un om potrivit, ca nu au noroc in dragoste si care totusi nu fac nimic concret pentru asta. Daca vrei sa-ti gasesti persoana potrivita pentru tine atunci nu poti sta pe margine, trebuie sa intri in jocul amoros si sa dai sanse.

