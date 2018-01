Dragostea este o lupta in toate privintele. Este o lupta pentru a pastra, a mentine si a merge mai departe (in cazul in care se va incheia). Este adevarat cand spunem ca nimic in aceasta viata nu este usor. Trebuie sa fii dispusa sa muncesti din greu pentru ceea ce iti doresti si, cel mai important, sa muncesti din ce in ce mai greu pentru a mentine acel ceva in viata ta.

Pentru multi dragostea este cel mai important lucru din viata noastra. Nu este prea greu sa intelegem motivul. Dragostea este, in esenta, ceea ce face ca lumea sa se miste. Dragostea este viata. Fara perspectiva iubirii, multi dintre noi nu ar vrea sa traiasca. Dragostea este o forta ce leaga intreaga omenire, dar poate fi o lupta dificila sa o gasim.

Asadar, de unde stii daca ai reusit sa gasesti dragostea adevarata? Ce fel de dragoste este cea care merita sa ramana intreaga ta viata? Pentru ce dragoste trebuie sa lupti?

Exista cateva semnale care ne informeaza cand este bine sa facem pasul urmator in relatiile noastre. Iata cele 5 semne ca sunteti sortiti sa fiti impreuna:

1. Va permiteti sa fiti vulnerabili

Vulnerabilitatea este o panta alunecoasa, insa trebuie sa fie prezenta in orice forma de relatie. Trebuie sa iti permiti sa fii vulnerabila daca vrei sa iubesti cu adevarat o alta persoana. Vulnerabilitatea este direct tolerata de cata incredere esti dispusa sa oferi unei persoane. Cand iti permiti sa fii vulnerabila fata de o alta persoana, in esenta spui "Iata inima mea. Am incredere in tine. Sa nu imi ranesti sufletul." Cele mai frumoase relatii exista intre partenerii care sunt vulnerabili unul cu celalalt.

Intelegeti ca amandoi sunteti fiinte umane care au visuri, principii, valori, sentimente si opinii. Va respectati reciproc suficient pentru a permite cresterea si dezvoltarea individuala. Va respectati dorinta reciproca de spatiu ocazional si intimitate. De asemenea, niciodata nu folositi un limbaj dur care ar putea rani in mod inutil sentimentele celuilalt.

Chiar crezi ca partenerul de cuplu este o persoana grozava si ca nu ar trebui sa existe loc de lipsa de respect in relatia voastra.

3. Gelozia nu este o problema pentru niciunul dintre voi

Cand vine vorba de relatia sentimentala nu esti geloasa deoarece esti atat de matura si suficient de inteligenta pentru a iti cunoaste propria valoare. Nu esti niciodata nesigura cu privire la locul pe care il ocupi in viata partenerului tau pentru ca va angajati intotdeauna intr-o comunicare deschisa si sincera. Nu exista minciuni in relatia voastra si nici loc de nesiguranta.

4. Relatia voastra este una in care exista fericire si rasete

Multi spun ca aspectul fizic va disparea in cele din urma, insa bunul simt al umorului va exista intotdeauna. De aceea este un semn foarte bun cand in relatia ta exista fericire si multe rasete. Asta inseamna ca va faceti fericiti. Inca reusiti sa va umpleti sufletul celuilalt cu fericire. Inca mai aduceti soare in vietile voastre si asta este foarte important cand esti angajat intr-o relatie pe termen lung.

5. Va motivati reciproc pentru a deveni oameni mai buni

Daca sunteti intr-o relatie in care va incurajati reciproc in mod constant sa cresteti pe toate planurile, atunci probabil ca sunteti meniti sa fiti impreuna. Va incurajati sa va urmati visurile si obiectivele. Va impingeti unul pe altul pentru a deveni oameni mai buni. Cresteti ca indivizi si cresteti si ca relatie.