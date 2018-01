Persoanele cu suflet batran sunt oameni deosebiti carora le place sa traiasca diferit. Sufletele batrane sunt foarte sensibile, iubesc intens, simt profund si acorda o atentie deosebita emotiilor si sentimentelor oamenilor din jurul lor.

Sufletele batrane iubesc singuratatea

Persoanele cu suflet batran sunt mult mai rezervate si mai emotive. Desi sunt considerate persoane sensibile, ele sunt foarte puternice si extrem de bine calculate. Fiecare alegere pe care o fac este gandita in cel mai mic detaliu. le place sa isi petreaca timpul singure deoarece se simt foarte confortabil in singuratatea lor si adora sa isi asculte sentimentele. Pentru ele singuratatea este cea mai buna forma de meditatie.

Nu au o viata sociala foarte "colorata" si activa deoarece adora sa fie conectate cu sufletul lor, sa isi consulte inima si sa isi auda gandurile.

Sufletele batrane atrag oamenii din jurul lor

Datorita intelepciunii, linistii si pacii pe care o emana, persoanele cu suflet batran atrag multi oameni in jurul lor. Deseori, acest obicei ii lasa epuizati emotional si mental. Sunt persoane extrem de empatice, insa interactiunea ii oboseste deoarece se concentreaza asupra relatiei pe care o au cu oamenii cu care interactioneaza, iau asupra lor grijile, problemele si starile pe care acestia le au si cauta solutii atunci cand este nevoie pentru a ii ajuta sa depaseasca momentele dificile.

Persoanele cu suflet batran sunt interesate doar de relatii semnificative cu alte persoane. Ele tind sa formeze cercuri apropiate, intime, si mici cu alte persoane doar in momentul in care acestea le-au castigat cu adevarat increderea. Nu au nevoie de multi oameni in jurul lor, vor doar sa fie inconjurate de prieteni adevarati. Acesta este unul dintre motivele pentru care le veti vedea mai tot timpul singure.

Persoanele cu suflet batran isi numara prietenii pe degete... atat de putini sunt.

Sufletele batrane iarta

Persoanele cu suflet batran nu poarta pica fata de alte persoane. Ele iarta cu usurinta pentru ca stiu ca nu vor sa preia negativitatea in sufletul lor. Nu au nevoie de nervozitate, scandal, durere in inima lor.

Vor sa traiasca intr-o lume in care exista bunatate, iubire si intelegere, motiv pentru care de multe ori lasa de la ele si depasesc cu usurinta momentul, chiar si atunci cand sunt foarte ranite.

Sufletele batrane iau deciziile cu inima

Avand o intuitie foarte puternica, persoanele cu suflet batran iau decizii care poate pentru alte persoane nu au niciun sens. Ele stiu intotdeauna ce au de facut, care este scopul lor in viata si se bazeaza pe inima pentru ca aceasta nu da gres niciodata.