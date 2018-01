Iar atunci cand nu te poti intoarce, chiar trebuie sa te gandesti la moduri de a merge mai departe.

Alchimistul de Paulo Coelho este una dintre cele mai bine vandute carti din istorie. Povestea lui Santiago, baiatul ciobanas, a inspirat oameni din lumea intreaga sa isi traiasca visurile.

Iata cateva dintre cele mai populare pasaje si lectii de viata din aceasta carte pe care le poti aplica si in viata ta:

1. Frica este un obstacol mai mare decat obstacolul in sine

"Spune-i inimii tale ca frica de suferinta este mai rea decat insasi suferinta. Si ca nicio inima nu a suferit atunci cand a plecat sa isi caute visurile fiindca fiecare secunda a cautarilor este o intalnire cu Dumnezeu si cu vesnicia."

Orice vis pe care il ai necesita iesirea din zona de confort, un teritoriu neexplorat pana acum... si asta este infricosator. Dar, cu orice risc mare vine si o mare rasplata. Experientele pe care le castigi in a iti urmari visul vor face ca toata osteneala sa merite."

2. Adevarul va fi intotdeauna puternic

"Daca ceea ce ai gasit este facut din materie pura, niciodata nu va putrezi. Si te vei putea intoarce intr-o buna zi. Daca nu a fost decat o clipa de lumina, ca explozia unei stele, atunci nu vei mai gasi nimic la intoarcere."

Adevarul nu poate fi acoperit de fum si oglinzi - intotdeauna va ramane ferm. Cand cauti decizia "corecta", gandeste-te ca aceasta va fi cea care va rezista testelor timpului.

3. Scapa de monotonie

"Cand fiecare zi este la fel ca cea care a trecut, este fiindca oamenii esueaza in a recunoaste lucrurile bune care se petrec in fiecare zi cand soarele rasare."

Recunostinta este practica care te ajuta sa gasesti binele in fiecare zi. Viata poate deveni cu usurinta stagnanta, monotona, plictisitoare, insa este atat de important ca tu sa alegi ce vrei sa vezi. Exista intotdeauna un lucru pentru care sa fii recunoscatoare si care sa iti puna zambetul pe buze.

4. Imbratiseaza prezentul

"Nu traiesc nici in trecutul meu, nici in viitor. Nu am decat prezentul si numai el ma intereseaza. Daca vei putea ramane mereu in prezent, vei fi un om fericit."

Nu exista niciun motiv pentru care sa traiesti in trecut, sa lasi ca amintirile sa te defineasca sau sa fii nelinistita cu privire la viitor. Insa, in momentul de fata, in prezent, ai atat de multa libertate. Ai posibilitati nelimitate - alege sa traiesti in prezent pentru viata se intampla chiar acum, chiar aici.

5. Ia deciziile pe care le vrei

"Cand cineva ia o decizie, se scufunda cu adevarat intr-un curent puternic care il va duce in locuri la care nu a visat niciodata cand a luat prima decizie."

Este usor sa fii coplesita de necunoscut si de detaliile mai fine ale visurilor tale. Actiunile depind de increderea pe care o ai in tine. Daca vei sta cu bratele incrucisate nu vei ajunge nicaieri.

6. Ridica-te de fiecare data

"Secretul vietii este sa cazi de 7 ori si sa te ridici de 8 ori."

Pentru ca a opta oara ar putea fi descoperirea ta. Unele dintre cele mai mari romane din istorie au fost publicate dupa ce au primit sute de respingeri. Din fericire, acei autori nu au renuntat niciodata. Nu renunta nici tu!

7. Concentreaza-te pe propria calatorie

"Daca cineva nu este ceea ce altii vor sa fie, ceilalti se infurie. oata lumea pare sa aiba o idee clara despre cum ar trebui alti oameni sa-si traiască vietile, dar nimeni despre propria viata."

Este foarte usor sa fii influentata de ceilalti, dar vei fi nefericita daca vei ajunge sa traiesti viata unei alte persoane. Nu este nimic in neregula cu a primi sfaturi si a invata de la altii, insa asigura-te ca acestea se aliniaza cu dorintele si pasiunile tale, cu visurile tale.