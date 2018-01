Mai demult, era mancarea de baza a romanilor. Acum este dispretuita de multi, fiind ignorata in favoarea unor bucate mai alese, desi nu la fel de sanatoase. Specialistii o considera "prietenul intestinului subtire", si pe buna dreptate. Mai mult, este un veritabil elixir al tineretii.

foto interior si prima pagina: denio109, Shutterstock

Mamaliga si fierturile din porumb sunt consumate inca de pe vremea lui Columb. La romani, a fost si este in continuare considerata mancarea saracilor, desi studii recente, efectuate in sanul unor triburi amerindiene, au demonstrat ca media de viata a celor ce se hraneau cu produse din porumb era mult mai mare decat a celor care nu le includeau in alimentatia lor.

Protejeaza stomacul si ficatul

Specialistii germani in biologie celulara vegetala de la Universitatea din Koln au descoperit recent prezenta unor substante derivate ale acizilor arihidici si palmitici in boabele de porumb Din punct de vedere chimic, aceste substante sunt acizi grasi, ceto-acizi, rezultati din oxidarea acidului palmitic si arahidic si sunt produsi numai si numai in radacina plantei de porumb. Acesti ceto-acizi ignora legile chimiei si biologiei clasice, absorbindu-se in intestin cu mare usurinta, fara a suferi transformari chimice decat in proportie de 22-28%. Ajunsi in sange, se transforma in hidroxiacizi care se pot combina chimic cu cel putin 57 de specii de otravuri existente in organism.

