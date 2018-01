Georgiy Nikolaevich Sytin, om de stiinta rus, doctor in medicina, psihologie, pedagogie si filosofie, a dezvoltat o tehnica eficienta de vindecare a sufletului cu ajutorul propriilor vointe si ganduri.

Cand viata te face sa cauti ceva diferit de ceea ce ti-a fost deja oferit pentru ca modelele pe care le-ai primit nu iti poti oferi solutiile potrivite, un set complet de posibilitati noi se prezinta in fata ta. Una dintre aceste posibilitati este procesul de auto-vindecare, format si modelat de gandurile tale.

Sytin a manifestat un interes deosebit in puterea vointei. Urmatoarele fraze s-au dovedit incredibile deoarece pot schimba viata. Incearca sa introduci cel putin cateva dintre acestea in viata ta si te vei simti mai bine.

1. Simplifica-ti obiceiurile. Scapa de tot ce iti complica viata.

2. Gandeste-te la melodia ta preferata si cant-o de mai multe ori pe zi.

3. Fa o plimbare in fiecare zi.

4. Incearca exercitiile fizice - pilates sau yoga fac bine nu doar pentru corpul tau, ci si pentru mintea ta.

5. Petrece cat mai mult timp alaturi de cei dragi.

6. Scapa de gandurile negative. Nu te lupta cu ele, doar lasa-le sa plece.

7. Fii moderata in tot ceea ce faci. Trebuie sa inveti cand este suficient. Asculta-ti sufletul.

8. In fiecare dimineata, dupa ce te ridici din pat, uita-te in oglinda, saluta-te si ureaza-ti o zi frumoasa. Poti face asta si in timpul zilei.

9. Gandeste-te la propria persoana si nu-ti baga nasul unde nu iti fierbe oala.

10. De fiecare data cand te afli in jurul copiilor, fa-ti timp sa ii observi. Vei intelege ca nu ai nevoie de multe lucruri pentru a fi cu adevarat fericita.

11. Ofera sfaturi doar atunci cand cineva ti le cere.

12. Cuvintele sunt puternice. Gandeste inainte de a vorbi.

13. Asculta-i pe cei din jurul tau, poate ca au ceva important de spus.

14. Ofera fara sa astepti nimic in schimb.

15. Daca simti ca ai facut o greseala, incearca sa o corectezi, insa nu te simti vinovata pentru ce s-a intamplat. Toti suntem oameni.

16. Fii intotdeauna pregatita pentru o schimbare, insa invata sa ai si rabdare.

17. Virturile sunt niste comori nepretuite.

18. Ori de cate ori ai ocazia de a ajuta pe cineva, fa-o fara sa te mai intrebi daca vei obtine ceva in schimb.

19. Traieste o viata frumoasa, cinstita si productiva. De obicei, satisfactia vine mai tarziu, la batranete.

20. Cand simti ca nu mai poti, ai rabdare si crede intr-un viitor mai bun. Si cand te simti bine, impartaseste bucuria cu ceilalti si te ve simti si mai bine.