Datorita proprietatilor terapeutice, leusteanul este un excelent remediu pentru prevenirea bolilor respiratorii, endocrine, renale, ale aparatului urinar si pentru intarirea sistemului imunitar. Este un remediu eficient intr-o multitudine de boli precum anorexie, raceala, gripa, dureri de gat si amigdalita. Are efecte antialergice, diminueaza inflamatia si calmeaza mancarimile. Uleiul obtinut din leustean scade tensiunea si stimuleaza diureza. Ceaiul preparat din seminte de leustean linisteste rapid durerile de stomac.

foto interior si prima pagina: Dani Vincek Shutterstock

Balonarea poate fi combatuta prin administrarea inainte de masa a trei-sase linguri cu infuzie de frunze combinata cu seminte de leustean.

Sindromul colonului iritabil si colita se amelioreaza prin consumul de leustean proaspat, precum si al unei cani cu infuzie de frunze de leustean de doua ori pe zi.

Frunzele sale sunt un excelent tonic digestiv, care creste secretia de sucuri, alunga inapetenta si pune in miscare tubul digestiv. Un studiu recent arata ca flavonoidele continute in frunzele acestei plante au efecte antiinflamatoare asupra mucoasei intestinale, in timp ce substantele sale volatile, cu efect antiseptic, regleaza flora tubului digestiv.

Citeste continuarea pe Realitatea.net